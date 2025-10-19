خلیلی: استخر غدیر پس از واگذاری در مزایده آماده آغاز فعالیت مجدد است

بابک خلیلی در گفتکو با خبرنگار مهر با تبریک هفته تربیت بدنی به جامعه ورزش، با بیان اینکه هیئتهای ورزشی در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی شهرستان نقش دارند، اظهار کرد: هیئتهای ورزشی بازوان دست راست اداره ورزش و جوانان هستند و همواره در برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی چون پیادهروی خانوادگی، راهپیماییها و مناسبتهای ملی حضوری فعال و مؤثری دارند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به ظرفیتهای قهرمانی شهرستان افزود: آستانه اشرفیه ورزشکارانی را در دامان خود پرورش داده که در سطح ملی و بینالمللی افتخارات ارزشمندی را برای کشور به ارمغان آوردهاند.
خلیلی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی در شهرستان، به مطالبه عمومی مردم در خصوص استخر شنای غدیر اشاره کرد و گفت: این استخر که مدتی به دلایل مختلف تعطیل بود، پس از طی مراحل قانونی به مزایده گذاشته شد و با مشخص شدن فرد برنده، انشاءالله بهزودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی در ادامه از اجرای ۱۲ برنامه شاخص به مناسبت هفته تربیت بدنی خبر داد و گفت: این برنامهها شامل گلباران مزار شهدا، ورزش صبحگاهی، مسابقات طنابکشی، دومیدانی به مسافت ۴ کیلومتر، مسابقات والیبال ویژه بانوان و آقایان، برگزاری مسابقه فوتبال دوستانه در بندر کیاشهر، دیدار هیئتهای ورزشی با امام جمعه، برگزاری زیارت عاشورا و افتتاح زمین چمن مصنوعی در روستای سیاهکوچه است.
رئیس اداره ورزش و جوانان آستانهاشرفیه با قدردانی از همراهی و تلاش هیئتهای ورزشی، تداوم این همافزایی در مسیر توسعه پایدار ورزش شهرستان ضروری دانست و گفت: هیئتهای ورزشی در تقویت نشاط اجتماعی، ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ارتقای سرمایه اجتماعی نقشآفرین هستند.
