به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با حضور میثم محتشم مدیرکل، دبیر شورا، معاونین و سایر اعضای شورا با هدف تدوین و بررسی برنامه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی در سال جاری برگزار شد.

در ابتدای این نشست، میثم محتشم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر، از تلاش‌های همکارانی که در میدان و در دل خیابان‌ها به اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی مشغول هستند، قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد که حضور فعالانه نیروهای فرهنگی در عرصه‌های عمومی، نقشی کلیدی در ترویج ارزش‌های اسلامی ایفا می‌کند.

تأکید بر اقامه نماز اول وقت در محیط‌های اداری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه متعالی نماز در جامعه، بر اهمیت ویژه برگزاری نماز به‌ویژه نماز اول وقت در محیط‌های اداری تأکید کرد.

وی تصریح کرد که این اداره کل در نظر دارد برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی را در حوزه نماز، با تمرکز ویژه بر جذب نوجوانان و جوانان در سطح تمامی شهرستان‌ها و مرکز استان به اجرا درآورد.

سوری: ارائه گزارش از روند پیگیری جذب اعتبارات

در ابتدای این جلسه، کیانوش سوری، رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، از حمایت‌های مستمر مدیرکل و همکاری سازنده معاونین و رؤسای شهرستان‌ها در جهت پیشنهاد و ارائه برنامه‌های متنوع حوزه نماز در سال جاری قدردانی کرد.

وی همچنین با ارائه گزارشی از روند پیگیری‌های صورت‌گرفته جهت جذب اعتبارات در این حوزه از سوی معاونت قرآن و عترت، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود پرداخت.

تأکید بر اجرای برنامه‌های ویژه دهه اول محرم و زیارت عاشورا

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل در ادامه با تأکید بر اهمیت ایام سوگواری، خواستار اجرای برنامه‌های ویژه دهه اول ماه محرم، به‌ویژه برگزاری مراسم زیارت عاشورا شد و خاطرنشان کرد: چنین مراسم‌های معنوی، برکت و خیر فراوانی برای اداره کل به همراه خواهد داشت.

در پایان این جلسه، سایر اعضای شورا با ارائه اظهارات، پیشنهادات و دیدگاه‌های خود در راستای بهبود کیفیت اجرای برنامه‌های اقامه نماز و ترویج فرهنگ مذهبی در استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.