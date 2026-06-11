به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا دیلمی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد شئون با اشاره به اهمیت برگزاری آیینهای محرم در شرایط کنونی کشور و جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور مؤثر مردم در میدان تبیین و روایتگری فتح و پیروزی هستیم، چرا که دشمن با بهرهگیری از جنگ ادراکی و شناختی به دنبال تغییر نظام محاسباتی جامعه و تضعیف جبهه مقاومت است.
وی افزود: حضور گسترده و بی نظیر مردم در میدان، یک سرمایه ارزشمند و یک اعجاز الهی و اجتماعی است اما این ظرفیت عظیم باید از مرحله حضور در تجمع شبانه به میدان کنشگری آگاهانه و اثرگذار در عرصه تبیین بویژه در محیط های پیرامونی دیگر نیز تبدیل شود که به فضل الهی، تجلی آن را در محلات به وضوح می بینیم.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه محرم و صفر بزرگترین فرصت برای تعمیق و تقویت گفتمان مقاومت و اتحاد مقدس است، گفت: امروز دشمن تلاش میکند با عملیات رسانهای و استفاده از جریان نفوذ و با تحریف واقعیتها، امید و تاب آوری مردم را هدف قرار دهد لذا امروز همگی باید سفیر تبیین و روایتگری فتوحات جبهه مقاومت و روایتگری افول و شکست دشمن یعنی رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه باشیم.
دیلمی با تأکید بر اینکه هیئات مذهبی، مساجد، محلات، خانوادهها و فعالان مختلف فرهنگی و قرآنی نقش مهمی در این عرصه دارند، ادامه داد: تبیین نباید فقط به تریبونهای رسمی محدود شود؛ بلکه باید در محیط خانواده، جمعهای دوستانه، فضای مجازی، در عرصه اقتصاد و بازار، محیط اشتغال و کار و تمامی عرصههای اجتماعی به صورت هدفمند، جریان پیدا کند.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در محرم امسال، آحاد مردم در کنار برگزاری مراسمهای عزاداری، نقش خود را در ترویج ارزشهای عاشورایی و تبیین حقایق ایفا کنند.
وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط معنوی و توحیدی جامعه با خداوند و تاسی از فرهنگ عاشورا تأکید کرد و گفت: استغاثه، توکل و اتصال به فرهنگ تمدنی و حسینی، مقدمه اعجاز و نصرت الهی است لذا هرگز نباید از آن غفلت کرد.
دیلمی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای محرم امسال افزود: رویکرد اصلی برنامهها، توجه به حضور گسترده افشار مردم بویژه جوانان، تقویت گفتمان تبیین، افزایش مشارکت مردمی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای برای انتقال پیام ها و درسهای عاشورا در مبارزه با طاغوت زمان و خونخواهی امام شهیدمان و صیانت از حریم امامت و ولایت و بیعت مجدد با امام سید مجتبی خامنه ای خواهد بود.
دیلمی اظهار کرد: شعار محوری امسال در محرم، در خیمه حسینیم خونخواه و جان فداییم و با هشتک نحن المنتقمون است.
نظر شما