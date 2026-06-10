به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روند برپایی کاروان سلامت در منطقه سرفیروزآباد اظهار کرد: امروز این توفیق نصیب ما شد تا در کنار عزیزان و جهادگران خود در مجموعه جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، جناب آقای یگانه و همکاران تلاشگرشان، در قالب «کاروان دارو، درمان و توانبخشی» در یکی از نقاط روستایی بخش فیروزآباد یعنی روستای «پشت‌کبود» حضور پیدا بکنیم.

وی با تمجید از بافت فرهنگی و انسانی این منطقه افزود: اهالی این روستا، مردمی بسیار باصفا، بسیار صمیمی و بسیار خون‌گرم هستند که متأسفانه تا حدودی از خیلی از آن خدماتی که بایستی در حوزه‌های درمانی و پزشکی به طور مستمر به آن‌ها ارائه شود، در این نقطه محروم هستند.

ارائه خدمات تخصصی فیزیوتراپی و توانبخشی به روستاییان

فرماندار کرمانشاه به ویژگی‌های بارز این کاروان اعزامی اشاره کرد و گفت: عزیزان ما در جمعیت هلال‌احمر با اعزام یک تیم کاملاً مجرب و کاملاً متخصص در حوزه‌های مختلف، به ویژه در بخش‌های تخصصی فیزیوتراپی و توانبخشی در روستا حضور پیدا کرده‌اند. این تیم تخصصی هم‌اکنون با تمام توان نسبت به درمان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم خوب، شریف و محروم این منطقه اقدام می‌کنند که جا دارد تشکر و قدردانی ویژه‌ای از زحمات این عزیزان در هلال‌احمر داشته باشیم.

حل موقت مشکل آب شرب روستا تا اجرای پروژه پایدار «امام علی ۲»

مبین در ادامه سخنان خود به رصد سایر مشکلات و مطالبات اهالی منطقه در جریان این بازدید اشاره و تصریح کرد: در این حضور میدانی، موضوعات و دغدغه‌های دیگری نیز از سوی شهروندان و روستاییان عزیز منطقه مطرح شد که بخش عمده این مشکلات مربوط به حوزه زیرساختی، به خصوص تأمین آب شرب بهداشتی و سالم بود.

فرماندار کرمانشاه در پایان این گفتگو با تشریح تمهیدات در نظر گرفته شده برای حل این مشکل، به مردم منطقه نوید داد: در پاسخ به این مطالبات حق، ما به مردم شریف این روستا قول خواهیم داد تا زمان اجرای پروژه اصلی و بزرگ «امام علی ۲» که به صورت پایدار آب شرب منطقه را تأمین خواهد کرد، به صورت موقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، آبرسانی سیار و منظم را برای مردم عزیزمان در این روستا فراهم و برقرار بکنیم تا دغدغه آنان در این حوزه برطرف شود.