فرماندار تنگستان: اقتدار نظام اسلامی ثمره خون شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در راستای تکریم مقام شامخ شهدا و دیدار با خانواده‌های معزز ایثارگران، با خانواده شهید والامقام «محمود بهرامی» در روستای خائیز دیدار و گفتگو کرد.

فرماندار تنگستان در این دیدار ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید بهرامی، خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های معنوی و پشتوانه مستحکم نظام مقدس جمهوری اسلامی توصیف کرد و اظهار کرد: دیدار با خانواده‌های شهدا برای مجموعه مدیریت شهرستان، علاوه بر انجام وظیفه، موجب تقویت روحیه و ایجاد انگیزه مضاعف برای خدمت‌رسانی به مردم شریف تنگستان است.



سلیمانی افزود: صلابت، اقتدار و سربلندی امروز ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی، مرهون جان‌فشانی‌ها و ایثارگری‌های شهدایی است که با نثار جان خویش، امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آوردند.

وی با تأکید بر اینکه شهدا با نثار جان خود در راه آرمان‌های انقلاب، مسیر عزت و آزادگی را ترسیم کردند، خاطرنشان کرد: تداوم راه شهدا، مستلزم پاسداشت ارزش‌های اسلامی است.

در این دیدار که با هدف تکریم و بررسی مسائل خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، فرماندار تنگستان از صبر، ایثار و ایستادگی خانواده شهید بهرامی تقدیر به عمل آورد و بر تداوم مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح شهرستان تأکید کرد.

