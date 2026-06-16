به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح سه شنبه در راستای تکریم و تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران، با حضور در منزل خانواده شهید والامقام «ابراهیم ماندگار» در روستای خائیز، با آنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرماندار تنگستان در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: شهدا با نثار جان خویش، امنیت و اقتدار پایداری را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به ارمغان آوردند و خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت، الگوی بی‌بدیل ایثار در جامعه و پشتوانه مستحکم نظام و انقلاب هستند .

وی افزود: تکریم خانواده‌های شهدا و پیگیری مطالبات و مشکلات آنان، وظیفه‌ای همگانی و دینی است که خدمتگزاران مردم در دولت، این رسالت را به عنوان اولویت در دستور کار خود دارند.

فرماندار تنگستان با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تصریح کرد: تداوم راه شهدا مستلزم تبعیت از آرمان‌های آنان و خدمت صادقانه به مردم است، مسئولان باید با استعانت از سیره شهدا، در مسیر تحقق اهداف نظام و گره‌گشایی از مشکلات مردم، با جدیت و پشتکار گام بردارند.