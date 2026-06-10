  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

استمرار پرشور مشهدی ها در خیابان

استمرار پرشور مشهدی ها در خیابان

مشهد- مردم مشهد در یکصد و دومین شب از تجمعات پرشور خیابانی با پرچم پراقتدار کشور در سطح شهر حضور یافتند.

دریافت 17 MB
کد مطلب 6856682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها