https://mehrnews.com/x3chMj ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶ کد مطلب 6856682 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶ استمرار پرشور مشهدی ها در خیابان مشهد- مردم مشهد در یکصد و دومین شب از تجمعات پرشور خیابانی با پرچم پراقتدار کشور در سطح شهر حضور یافتند. دریافت 17 MB کد مطلب 6856682 کپی شد مطالب مرتبط صد و یک شب برای وطن؛چنارانی ها خستگی ناپذیر میدان داری می کنند تجمع شبانه مردم مریوان در حمایت از انقلاب اسلامی صد و دومین خروش مردم قوچان در میدان خیابان یکصد و یکمین شب اجتماع نیشابوریها صد و یکمین شب میدان داری مشهدی ها برای وطن یکصد و یکمین اجتماع شبانه مردم در مشهد برچسبها مشهد بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید
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