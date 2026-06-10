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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۹

صد و یک شب برای وطن؛چنارانی ها خستگی ناپذیر میدان داری می کنند

صد و یک شب برای وطن؛چنارانی ها خستگی ناپذیر میدان داری می کنند

چناران- مردم چناران در صد و یکمین قرار شبانه خود، بار دیگر در چهارراه طالقانی گرد هم آمدند. 

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خبرنگار: ملیحه مداح

کد مطلب 6855678

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