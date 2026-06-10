https://mehrnews.com/x3chmP ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۹ کد مطلب 6855678 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۹ صد و یک شب برای وطن؛چنارانی ها خستگی ناپذیر میدان داری می کنند چناران- مردم چناران در صد و یکمین قرار شبانه خود، بار دیگر در چهارراه طالقانی گرد هم آمدند. دریافت 31 MB خبرنگار: ملیحه مداح کد مطلب 6855678 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و یکمین شب اجتماع نیشابوریها صد و یکمین شب میدان داری مشهدی ها برای وطن یکصد و یکمین اجتماع شبانه مردم در مشهد پایداری مردم چناران در یکصدمین اجتماع شبانه برچسبها رهبر شهید بیعت با رهبر انقلاب چناران و بینالود
نظر شما