به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندرشریف شامگاه پنجشنبه، در نشست صمیمانه با خبرنگاران حوزه دولت، با اشاره به تمهیدات مدیریت شهری برای مراسم تشییع پیکر رهبر، اظهار کرد: اگرچه زمان دقیق مراسم هنوز به طور قطعی اعلام نشده و تابع تصمیمات ستاد مرکزی است، اما مدیریت شهری مشهد در سطح استان و شهرداری، ستادهای ویژه‌ای را برای برنامه‌ریزی هرچه باشکوه‌تر این مراسم تشکیل داده است.

شهردار مشهد با اشاره به تجربه موفق شهرداری مشهد در برگزاری مراسم تشییع شهدای خدمت که با حضور گسترده بیش از ۳ میلیون نفر انجام شد، افزود: برای مراسم پیش‌رو، برآورد اولیه ما حضور بالغ بر ۱۲ میلیون زائر در مشهد است که میزبانی از این حجم جمعیت، نیازمند بسیج تمام امکانات و حمایت‌های فرادستی است.

قلندرشریف با تأکید بر اهمیت این مراسم به عنوان نمادی از اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی، تصریح کرد: مدیریت شهری با تمام توان برای فضاآرایی، اقدامات فرهنگی و تدارکات اجرایی در حال آماده‌سازی مسیرهاست. با این حال، اجرای این عملیات عظیم نیازمند پشتیبانی مالی است. در همین راستا، مکاتبات لازم با استاندار محترم انجام شده و موضوع در دیدار با وزیر محترم کشور نیز مطرح گردیده است.

شهردار مشهد افزود: با توجه به برآوردهای اولیه همکاران ما، هزینه‌های این مراسم برای کلان‌شهر مشهد قابل توجه است. ما درخواست خود را برای اختصاص بودجه مناسب جهت پوشش هزینه‌های زیرساختی و لجستیکی به دولت ارائه کرده‌ایم. پیشنهاد ما این است که با بهره‌گیری از تجربیات ستادهای موفق مانند ستاد اربعین، بخشی از لجستیک و امکانات مورد نیاز برای میزبانی از این سیل عظیم زائران فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: مشهد متعلق به تمام مردم ایران است و برگزاری این مراسم به بهترین شکل ممکن، وظیفه‌ای ملی است. امیدواریم با حمایت‌های دولت و همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه و در شأن نظام در پایتخت معنوی ایران باشیم.