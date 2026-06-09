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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۲

صد و یکمین شب میدان داری مشهدی ها برای وطن

صد و یکمین شب میدان داری مشهدی ها برای وطن

مشهد- صد و یکمین اجتماع شبانه و گسترده مشهدی ها برای وطن با حضور اقشار مردم برگزار شد.

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کد مطلب 6855673

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