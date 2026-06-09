https://mehrnews.com/x3chmJ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۲ کد مطلب 6855673 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۲ صد و یکمین شب میدان داری مشهدی ها برای وطن مشهد- صد و یکمین اجتماع شبانه و گسترده مشهدی ها برای وطن با حضور اقشار مردم برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6855673 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و یکمین اجتماع شبانه مردم در مشهد یکصد و یکمین شب اجتماع نیشابوریها پایداری مردم چناران در یکصدمین اجتماع شبانه صد و یک شب برای وطن؛چنارانی ها خستگی ناپذیر میدان داری می کنند میدان داری دهه هشتادیها و نودیهای مشهدی؛ صد شب حضور پرشور در خیابان برچسبها رهبر شهید بیعت با رهبر انقلاب مشهد
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