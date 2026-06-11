به گزارش خبرنگار مهر صادق علمی شامگاه پنجشنبه در رزمایش «میدان هنر» در تجمع مردمی منطقه آزادشهر با اشاره به برخی مفاهیم قرآنی و روایی، حضور مردم در صحنه را نشانه اثرگذاری اجتماعی و موجب برهم خوردن محاسبات دشمنان دانست و با بیان اینکه در منطق قرآن، هر اقدامی که موجب خشم دشمنان شود، دارای ارزش و اثر است، اظهار کرد: از نوع موضع‌گیری‌ها و فضاسازی‌هایی که علیه حضور مردم در این صحنه‌ها صورت می‌گیرد، می‌توان دریافت که این حضور برای دشمنان سنگین و غیرقابل تحمل است.

این استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی با اشاره به برخی آیات قرآن افزود: غالباً انسان از حادثه‌ای تلخ و ناگوار احساس ناخشنودی می‌کند، اما چه بسا خداوند در همان حادثه، خیر و مصلحتی قرار داده باشد که در ابتدا قابل درک نباشد.

وی با استناد به نمونه‌هایی از قصص قرآنی ادامه داد: ماجرای حضرت یوسف (ع) و همچنین داستان حضرت مریم (س) از جمله مواردی است که نشان می‌دهد در پسِ رخدادهای دشوار، تقدیر و حکمت الهی جاری است و خداوند می‌تواند از دل حوادث تلخ، مسیرهای تازه‌ای را رقم بزند.

علمی در ادامه با اشاره به برخی رخدادهای معاصر تصریح کرد: برخی حوادث، با وجود تلخی و اندوهی که برای جامعه به همراه دارند، می‌توانند آثار و پیامدهای مهمی در عرصه اجتماعی و سیاسی بر جای بگذارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی، تقویت انسجام اجتماعی، آشکار شدن ناتوانی دشمنان و برجسته‌تر شدن جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی را از جمله نتایج این تحولات عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین برکات این شرایط، شکل‌گیری وحدت و همدلی میان مردم است.

وی تأکید کرد: مجموعه این رخدادها را می‌توان در چارچوب سنت‌های الهی و زمینه‌سازی برای آینده‌ای روشن‌تر مورد تحلیل قرار داد.