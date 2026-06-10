احمدرضا ساتیاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جاده‌های بین مزارع با پیگیری‌های نماینده مردم پلدختر و معمولان احیا و برداشت محصولات با آرامش انجام شد.

ترمیم و بهسازی جاده‌های بین مزارع

وی، از پایان عملیات ترمیم و بهسازی جاده‌های بین مزارع در مناطق «کلک‌بیشه»، «باباخوارزم»، «هلوش»، «چاله»، «هرسگه» و «هاگه» خبر داد و تصریح کرد: این اقدام ارزشمند در سایه پیگیری‌های مستمر نماینده مردم پلدختر و معمولان، با حمایت و جدیت فرماندار شهرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و همکاری مدیریت آب‌وخاک سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان به ثمر نشست.

مدیر جهاد کشاورزی پل‌دختر، گفت: باتوجه‌به فرارسیدن فصل برداشت محصولات کشاورزی و لزوم تأمین زیرساخت‌های مناسب برای تردد بهره‌برداران و ماشین‌آلات کشاورزی، عملیات ترمیم و بازگشایی این مسیرها به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

ساتیاروند، افزود: با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی و فعالیت مستمر لودرها، مشکلات عبورومرور در این مناطق به طور کامل برطرف شد و دیگر مناطق که مشکل بهسازی جاده بین مزارع دارند در دستور کار قرار گرفتند.

ترمیم و بهسازی جاده‌های بین مزارع ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پلدختر

وی با بیان اینکه این پروژه نقش مهمی در رونق تولید و تسهیل فعالیت‌های کشاورزی دارد، یادآور شد: این عملیات به‌صورت بی‌سابقه و جهادی در حال انجام است. با اجرای این عملیات، راه دسترسی بیش از سه هزار هکتار برای هزار و ۵۰۰ خانوار کشاورز به اراضی زراعی و باغی خود که در اثر سیلاب فروردین دچار خسارت شده بهبودیافته است.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر، کرد: شرایط برای انجام عملیات برداشت، حمل محصولات و تردد ادوات کشاورزی با سهولت و امنیت بیشتری فراهم شده است.

ساتیاروند، گفت: امروز کشاورزان این مناطق با آرامش خاطر و بدون دغدغه می‌توانند محصولات خود را برداشت و به بازار عرضه کنند، موضوعی که علاوه بر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف زمان، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی دارد.

وی تأکید کرد: این موفقیت نمونه‌ای روشن از اثرگذاری روحیه جهادی، مدیریت میدانی و پیگیری مستمر مطالبات مردمی است، رویکردی که هر جا با همدلی و عزم مسئولان همراه شده، گره از مشکلات مردم گشوده و رضایت عمومی را به دنبال داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر از تمامی عوامل اجرایی، مسئولان استانی و شهرستانی و کشاورزان منطقه تقدیر کرد و یادآور شد: خدمت به جامعه کشاورزی و رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان، رسالتی است که جهاد کشاورزی با تمام توان آن را دنبال خواهد کرد و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.