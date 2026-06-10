جزئیات مراسم سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه در لرستان 

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت یکمین سالگرد شهادت جمعی از شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه، مراسم یادبودی همزمان در آرامستان‌ها و گلزارهای شهدای استان لرستان برگزار می‌شود.

این مراسم روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.

مکان‌های برگزاری و اسامی شهدا

خرم‌آباد | آرامستان صالحین: شهید حمید عباسی، شهید حمید مرادی، شهید علی بهاروند، شهید محمد فرهادی، شهید مهدی جمشیدی، شهید حسین محمودی، شهید عباس دهقان‌نژاد، شهید محمدباقر طاهرپور، شهید مجتبی رضایی‌پور، شهید امیرحسین حسن‌پور، شهید سیدمهدی موسوی‌فرد، شهید علیرضا کرم‌زاده علمی

خرم‌آباد | محله بهرامی: شهید کیوان پیری، شهید روح‌اله ساکی‌پور

خرم‌آباد | سرابیاس، معراج ۸: شهید مهدی کمالی

خرم‌آباد | روستای دیناروند: شهید سیدمهدی سهرابی

خرم‌آباد | روستای شهیدرحیمی انگُز: شهید رضا دریکوند

خرم‌آباد | روستای رباط نمکی: شهید علی مرادی

خرم‌آباد | محله فلک‌الدین: شهید سیدعلی باقرنیا سرناوه

خرم‌آباد | روستای شترمل، امام‌زاده بابامراد: شهید سجاد محمدی

ویسیان | آرامستان دلبر سادات سفلی: شهید سید حشمت‌اله حیات‌الغیبی

دورود | گلزار شهدای شهرستان: شهید یونس ماهرو بختیاری

دلفان | روستای وناو ولدوند کاکاوند: شهید غلامعلی نجفی

از عموم مردم ولایتمدار لرستان دعوت شده است تا با حضور خود در این مراسم معنوی، یاد و خاطره این شیرمردان عرصه دفاع از میهن اسلامی را گرامی بدارند.