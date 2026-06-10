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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۴

قرار شبانه فومنی‌ها در حمایت از نیروهای مسلح

قرار شبانه فومنی‌ها در حمایت از نیروهای مسلح

فومن- صد و دومین اجتماع مردمی در دفاع از نیروهای مسلح با حضور گسترده جوانان برگزار شد.

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ویدئو: میلاد تلاوتی

کد مطلب 6856804

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