https://mehrnews.com/x3chPN ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۴ کد مطلب 6856804 استانها گیلان استانها گیلان ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۴ قرار شبانه فومنیها در حمایت از نیروهای مسلح فومن- صد و دومین اجتماع مردمی در دفاع از نیروهای مسلح با حضور گسترده جوانان برگزار شد. دریافت 6 MB ویدئو: میلاد تلاوتی کد مطلب 6856804 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی مردم فومن در دفاع از وطن به شب صد و یکم رسید راهپیمایی شبانه فومنی ها در شب نود و ششم دفاع از وطن تجمع شبانه فومنی ها به شب نود و سوم رسید میدانداری شبانه مردم فومن در موج هشتاد و نهم موج حضور مردمی در تجمعات شبانه گالیکش ادامه یافت برچسبها فومن تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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