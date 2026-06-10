به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری چهارشنبهشب در آیین افتتاح ۲۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در شهرستان آغاجاری اظهار کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی، از جمله نیروگاههای پنج کیلوواتی روی پشتبامها و نیروگاههای تجمیعی در مزارع و اراضی موجود از مأموریتهای این نهاد با توجه به سیاستهای دولت، مجلس شورای اسلامی و نیز ناترازی انرژی، بهویژه در حوزه برق است.
رئیس کمیته امداد کشور ادامه داد: در این زمینه موفقیتهای خوبی به دست آمده و تاکنون بیش از ۳۰ هزار نیروگاه پنج کیلوواتی روی پشتبامها نصب و وارد شبکه سراسری شده است.
وی گفت: در خوزستان نیز ۲۷۴ واحد پنج کیلوواتی روی پشتبامها نصب شده که ۲۰۰ واحد آن امروز همزمان بهصورت رسمی وارد شبکه شد.
رئیس کمیته امداد کشور با بیان اینکه هدف این است که صاحبخانهها احساس کنند در تولید انرژی و حل مشکل ناترازی انرژی سهمی دارند، تصریح کرد: برنامه آتی ما یک هزار مگاوات است که اقدامات ۳۰۰ مگاوات آن انجام شده و ۱۲ مگاوات نیز برای خوزستان در نظر گرفته شده است.
بختیاری ادامه داد: همچنین طبق برنامه ریزی های صورت گرفته دو هزار و ۴۰۰ مددجو سهامدار ۱۲ مگاوات خوزستان که مقدمات آن فراهم و مجوز از ساتبا گرفته شده است خواهند شد.
وی افزود: این اقدام در سراسر کشور بر اساس حمایتهای دولت و مجلس، بانکهای عامل، وزارت نیرو و صندوق ارزی ملی توسعه انجام میشود.
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