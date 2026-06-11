قاسمی:شهرضا نباید از مسیر ترانزیتی کشور حذف شود

حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات نشست یک ساعت و نیمه خود با دستیار ویژه رئیس‌جمهور در طرح‌های اجرایی خاص، اظهار کرد: محور اصلی این گفتگو، بررسی مطالبات زمین‌مانده و پروژه‌های کلان حمل‌ونقلی حوزه انتخابیه بود که در نهایت منجر به ارائه دو نامه رسمی جهت پیگیری مستقیم در سطح ریاست‌جمهوری شد.

ضرورت اتصال شهرضا به متروی اصفهان

قاسمی با اشاره به مطالبات دیرین مردم منطقه در حوزه حمل‌ونقل ریلی، تصریح کرد: موضوع اتصال شهرضا به شبکه قطار شهری اصفهان و حومه، یکی از اولویت‌های اصلی زیرساختی است. در این نشست بر ضرورت پیگیری و اجرای این پروژه به عنوان یک حق شهروندی و عامل توسعه پایدار منطقه تأکید شد تا تردد ایمن و ارزان میان شهرضا و مرکز استان تسهیل شود.

هشدار درباره حذف شهرضا از مسیر آزادراهی

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس با اشاره به ابهامات موجود در پروژه آزادراه تهران–اصفهان–شیراز، افزود: متأسفانه برخی طرح‌های پیشنهادی، عبور این آزادراه از خارج محدوده شهرضا را دنبال می‌کنند که این موضوع مایه نگرانی جدی است. حذف شهرضا از این مسیر ترانزیتی، به اقتصاد و جایگاه ارتباطی شهرستان ضربه می‌زند.

وی تاکید کرد: درخواست صریح ما این است که با توجه به وجود محور شش‌خطه فعلی از بهارستان تا قبل از ایزدخواست، ادامه مسیر آزادراه نیز بر همین محور طراحی و اجرا شود تا ضمن حفظ منافع مردم، جایگاه استراتژیک شهرضا در مسیرهای ارتباطی کشور حفظ گردد.

ضرب‌الاجل برای تجهیز مراکز درمانی و مبارزه با سرطان

قاسمی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر، به نشست تخصصی خود با معاون پارلمانی وزیر بهداشت اشاره کرد و گفت: در ادامه رایزنی‌ها با وزیر بهداشت، پیگیری تجهیز بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا و بیمارستان دهاقان در دستور کار قرار گرفت. همچنین جذب پزشکان متخصص برای رفع کمبودهای درمانی منطقه از مطالبات جدی ما در این جلسه بود.

وی با اشاره به پروژه خیرساز مرکز درمان سرطان شهرضا، خاطرنشان کرد: طبق تفاهم‌نامه‌های موجود، تأمین تجهیزات این مرکز بر عهده وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی است. در این دیدار روند اجرای تعهدات دولت برای تجهیز این مرکز مهم و همچنین عملیاتی شدن آزمایشگاه مرجع شهرضا مورد بررسی قرار گرفت تا بر اساس مسیرهای قانونی، هرچه سریع‌تر شاهد ارتقای خدمات سلامت در منطقه باشیم.