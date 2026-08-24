حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خبرنگاران از شهیدان رسانه به ویژه شهید صارمی الگو میگیرند و یاد و نام شهدای رسانه همیشه زنده و جاودانه است.
وی ابراز کرد: در آستانه هفته دولت قرار داریم و یاد و نام شهیدان رجایی و بهشتی را هم گرامی و ارج میداریم.
نماینده شهرضا و دهاقان تصریح کرد: سال جاری سال سخت و پر مشقتی برای دولتیها بود و از خدمات این عزیزان قدردانی میکنیم.
وی دشمن را مسبب شهادت رهبر ایران دانست و خاطرنشان کرد: جنگ کنونی جنگی نابرابر از سوی دو ابر قدرت بود و به فضل مردم هوشیار، خبرنگارانی فعال و روشنفکر و روی کار آمدن دولت مدیریت شد.
قاسمی از کاهش بودجه دولت خبر داد و گفت: بودجه ۱۷ میلیارد دلاری کشور به کالاهای اساسی، در سال جاری به ۸ و نیم میلیارد دلار رسیده و دولت باید بین عرضه و تقاضا تناسب برقرار کند.
وی با اشاره به نقش آفرینی رسانه در مدیریت جنگ اظهار کرد: دشمن در صدد سیاهنمایی ایران است و در همین راستا صهیونیستها با هزینه عربستان و با حضور حدود ۵۰۰ نفر از اصحاب رسانه؛ در همایشی که در لندن برگزار شد از همه خبرنگار تقاضا داشتند که از ایران اخبار سیاه منتشر شود و سعی در ترکیب اخبار راست و دروغ داشته باشند.
نماینده دهاقان و شهرضا افزود: اما متأسفانه در ایران اگر نام شهیدی چند بار تکرار شود منجر به مسدودی میشود.
وی گفت: اگر هفته دولت به نام شهیدان رجایی و باهنر است علت دارد؛ آنان با منش و رفتارشان نیت خود را نشان دادند و راز ماندگاری آنان در کیفیت رفتار، نیت صادقانه و عمل خالصانه است.
قاسمی بیان کرد: این دو شهید حتی از همان فرصت کم استفاده کردند و سادهزیستی عزتمندانه و ارتباط بین مردم و دولت، رمز ماندگاری و پیروزی آنها بود.
وی عنوان کرد: در آن زمان هم بحران وجود داشت و هیچ کشوری ما را حمایت نمیکرد اما صداقت محض ووفای به عهد را سرلوحه کار خود قرار دادند و متأسفانه گاهی ما مسئولان وعدههایی میدهیم که به آن عمل نمیکنیم و همین اشتباه پیوند مردم و دولت را ضعیف میکند.
نماینده دهاقان و شهرضا در مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چرا جاده جدید دهاقان به اصفهان پس از گذشت چندین سال از کلنگ زنی، هنوز افتتاح نشده است؟ اعلام کرد: این جاده که منجر به نزدیکی فاصله شهرستان دهاقان از سمت روستای قهه به شهر اصفهان میشود اما طبق قرارداد، ارگانهای متصدی و اجرایی هنوز به طور جدی وارد عمل نشدهاند.
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