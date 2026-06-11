پذیرش مدارک علوم پزشکی کرمانشاه در اقلیم کردستان عراق

الهام ارکان در گفتگو با خبرنگار مهر، از پذیرش رسمی مدارک صادره دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اقلیم کردستان عراق خبر داد و اظهار کرد: از مهرماه امسال مدارک دانشآموختگان این دانشگاه در رشتههای پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی و سایر رشتههای پیراپزشکی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) مورد تأیید مراجع آموزشی اقلیم کردستان عراق قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به روند انجام این اقدام افزود: برای دستیابی به این موفقیت، مجموعهای از اقدامات تخصصی و برنامهریزیشده در دانشگاه انجام شد که از جمله آن میتوان به ارائه مستندات بهروز از توانمندیهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه اشاره کرد.
مدیر امور بینالملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: انطباق فعالیتها و ساختارهای آموزشی با شاخصهای ارزیابی نهادهای بینالمللی، ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی و ساماندهی امور مربوط به دانشجویان بینالملل نیز در این مسیر نقش مؤثری داشته است.
ارکان تصریح کرد: همچنین با همکاری معاونتهای مرتبط، شفافسازی وضعیت رشتههای تحصیلی و تکمیل فرآیندهای مورد نیاز برای اخذ تأییدیههای لازم در دستور کار قرار گرفت که در نهایت به پذیرش رسمی مدارک این دانشگاه منجر شد.
وی این دستاورد را گامی مهم در مسیر توسعه فعالیتهای بینالمللی دانشگاه دانست و گفت: در حال حاضر ۶۶۴ دانشجوی بینالملل در رشتهها و مقاطع مختلف دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مشغول تحصیل هستند و قرار گرفتن نام دانشگاه در فهرست مراکز مورد تأیید اقلیم کردستان عراق میتواند زمینه افزایش جذب دانشجویان خارجی را فراهم کند.
مدیر امور بینالملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این موفقیت با حمایتهای رئیس دانشگاه و همکاری معاونتهای مختلف به ویژه معاونتهای آموزشی، فرهنگی و دانشجویی و همچنین تحقیقات و فناوری حاصل شده است.
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