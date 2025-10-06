به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه مراسم تکریم و معارفه مدیر امور بینالملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور علی سروش رئیس دانشگاه، معاونان تحقیقات و فناوری، توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مدیران ارشد دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تقدیر از خدمات ارزنده دکتر پاسدار در مدت پنج سال فعالیت در حوزه بینالملل، اظهار داشت: دکتر پاسدار در دوران مسئولیت خود با تلاش خالصانه و مدیریت مؤثر، منشأ خدمات ارزشمند و اقدامات ماندگار در عرصه بینالمللی دانشگاه بودند و از زحمات ایشان صمیمانه قدردانی میکنم.
وی در ادامه با معرفی سرکار خانم دکتر ارکان به عنوان مدیر جدید امور بینالملل دانشگاه گفت: دکتر ارکان از مدیران توانمند و با تجربه دانشگاه هستند که کارنامهای موفق در حوزههای اجرایی دارند. انتظار میرود با بهرهگیری از دانش مدیریتی و تعامل سازنده با همکاران، مسیر رشد و گسترش فعالیتهای بینالمللی دانشگاه با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اهمیت نقش دیپلماسی علمی در ارتقای جایگاه آموزش عالی افزود: در جهان امروز، دانشگاهها زمانی میتوانند در مسیر توسعه علمی گامهای مؤثر بردارند که ارتباطات علمی و پژوهشی خود را در سطح بینالمللی گسترش دهند. ما باید در این زمینه با دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی همکاریهای گستردهتری برقرار کنیم تا از ظرفیتهای علمی متقابل بهرهمند شویم.
وی ادامه داد: بینالمللیسازی آموزش عالی نهتنها موجب تبادل تجربه و علم میشود، بلکه میتواند فرصتهای تازهای برای جذب دانشجویان خارجی و معرفی توانمندیهای علمی و پزشکی دانشگاه کرمانشاه فراهم کند. در این مسیر، کیفیت آموزشی و خدمات دانشجویی مهمترین عامل موفقیت است.
دکتر سروش با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت فضای آموزشی و رفاهی دانشجویان بینالملل گفت: تضمین کیفیت آموزش، کلید تداوم پذیرش دانشجویان خارجی است. به همین منظور باید از ظرفیت اعتبارات اختصاصی حوزه بینالملل برای بهبود فضاهای آموزشی، خوابگاهها و امکانات رفاهی بهرهبرداری شود تا محیطی شایسته برای دانشجویان خارجی فراهم آید.
وی در ادامه به اهمیت حمایت از اعضای هیأت علمی در فرآیند آموزش دانشجویان بینالملل اشاره کرد و گفت: موفقیت این بخش در گرو رضایت و انگیزه اساتید است. باید سازوکاری طراحی شود که ضمن حفظ کیفیت آموزش، دغدغههای اساتید نیز در زمینه پشتیبانی علمی و اداری برطرف شود.
رئیس دانشگاه همچنین به یکی از چالشهای موجود در حوزه آموزش بینالملل اشاره کرد و گفت: نبود پردیس اختصاصی برای دانشجویان خارجی یکی از موضوعات قابل توجه در دانشگاه است که در دستور کار ما قرار دارد و امیدواریم با همکاری معاونت توسعه و سایر بخشها، شاهد احداث این مرکز در آینده نزدیک باشیم.
دکتر سروش در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم تقویت روابط علمی و فرهنگی با مراکز دانشگاهی بینالمللی تأکید کرد و افزود: پذیرش هدفمند دانشجویان خارجی، تعامل با دانشگاههای جهانی و حضور فعال در رویدادهای علمی بینالمللی، مسیر توسعه علمی و ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را هموار میکند.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همافزایی مجموعه دانشگاه، گامهای مؤثری در مسیر تحقق اهداف کلان آموزشی و بینالمللی برداشته شود و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در زمره مراکز علمی پیشرو کشور در حوزه ارتباطات بینالملل قرار گیرد.
