توقیف ۲۰۰ رأس دام قاچاق در بیجار طی دو شب گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صفری صبح پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر حمل و نقل دام و مقابله با قاچاق احشام، با همکاری نیروهای انتظامی و دستگاههای مرتبط، چند محموله دام فاقد مجوز قانونی شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در جریان این عملیاتها، ۲۰۰ رأس دام قاچاق طی دو شب گذشته کشف و از ادامه جابهجایی آنها جلوگیری شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار با اشاره به تداوم اقدامات نظارتی در این حوزه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۰۰ رأس دام سبک و سنگین قاچاق در شهرستان کشف شده و برای متخلفان پرونده تشکیل و به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع شده است.
صفری با تأکید بر اهمیت حفظ سرمایههای دامی منطقه تصریح کرد: خروج غیرمجاز دام علاوه بر برهم زدن تعادل بازار، خسارتهای اقتصادی قابل توجهی به بخش تولید و دامپروری وارد میکند و به همین دلیل برخورد با این پدیده به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه جابهجایی مشکوک دام، موضوع را از طریق مراجع ذیربط اطلاعرسانی کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
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