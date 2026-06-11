اجتماع بزرگ «هم صدا برای ایران» در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران صبح پنجشنبه در اجتماع بزرگ گروههای سرود کانونهای فرهنگی هنری مساجد با عنوان «هم صدا برای ایران»، مسجد را کانون تحقق مدیریت محلهمحور و غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان دانست و بر تقویت این پایگاههای ایمن تأکید کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافع امنیت اظهار داشت: رزمندگان اسلام پاسخ محکم و دندانشکنی به جنایتکارانی دادند که در روزهای اخیر با حمله به برخی مراکز تفریحی و مسکونی، شرارت آفریدند.
وی افزود: هر شهید خوشنام و گمنام، برگ زرینی در تاریخ ماندگار دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ایران است. ما وظیفه داریم با بهرهگیری از سیره نبوی، ادامهدهنده راه این شهدا باشیم که به رهبری امام امت و امام شهیدان به این جایگاه رفیع دست یافتند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران با تقدیر از برگزارکنندگان این مراسم شامل مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان و سایر دستاندرکاران، تصریح کرد: امروز در شرایط حساس کشور، گروههای سرود مساجد با عنوان « هم صدا برای ایران» در آستانه ورود به ماه محرم الحرام، امتداد راه شهدای کربلای حسینی هستند. عزت، پایداری و مقاومتی که امروز داریم، از آن روست که دست از عاشورا برنداشتیم و شهدای ما با الگوگیری از این اسوه، امنیت و پایداری را برای کشور به ارمغان آوردند.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور مبنی بر اقدام مشترک مدیریت محلهمحور، خاطرنشان کرد: باید با بهرهگیری از ظرفیت محلات و با محوریت مسجد، زمینه حضور شبانهروزی مردم را در کانونهای مساجد فراهم کنیم. مسجد جلوهگاه ایثار، شهادت، وفاداری، همدلی، امید و نشاط است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به فصل تعطیلات مدارس و برگزاری امتحانات دانشآموزان، گفت: با وجود جنگ ناجوانمردانه دشمن در فضای مجازی، باید کانونهای مساجد را تقویت کنیم تا فرزندان ما در این مراکز حضور پیدا کنند. ضمن پر کردن اوقات فراغت، نشاط روحی آنان با برنامههای متنوع ورزشی، فرهنگی، هنری و قرآنی تأمین میشود.
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