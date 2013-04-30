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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۳۸

ابراهیمی اعلام کرد:

35 کتابدار کانونهای فرهنگی مساجد مازندران بیمه تکمیلی می شوند

35 کتابدار کانونهای فرهنگی مساجد مازندران بیمه تکمیلی می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: 35 کتابدار و مدیران کانون های فرهنگی مساجد استان، امسال بیمه تکمیلی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر سه شنبه در جمع مسئولان کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران با اشاره به لزوم توجه جدی به وضعیت مدیران مسئول و کتابداران کانون های فرهنگی و هنری مساجد اظهار داشت: در مازندران 35 نفر از مدیران مسئول و کتابداران کانون های مساجد بیمه تکمیلی می شوند.

وی ادامه داد: پیش از این تعدادی از کتابداران و مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد استان از طریق صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شده بودند.

 ابراهیمی، کانون های مساجد را یکی از مناسب ترین و مهم ترین بسترها برای هزینه کرد اعتبارات فرهنگی و پرورش نیروهای متعهد و مذهبی دانست.

وی با بیان اینکه اکنون 735 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان مازندران فعالیت می کنند، افزود: بیمه کتابداران جوانی که در مساجد به شکل افتخاری فعالیت دارند، با هدف حمایت از آنان صورت می گیرد.

برگزاری جلسه اوقات فراغت در مساجد

مسئول دبيرخانه کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد مازندران از برگزاري دومين جلسه ستاد اوقات فراغت کانون هاي مساجد اين استان خبر داد.

محمد فوقي نیز در این نشست اظهار داشت: اوقات فراغت فرصت ارتقاي اعضاي کانون هاي فرهنگي وهنري مساجد است.

وي گفت: یکی از راهکارهای فرهنگ سازی مناسب، بازبینی برنامه های فرهنگی کانون های مساجد است که با شناسایی نقاط ضعف و قوت باید تلاش بیشتری کنند.

فوقي اظهار داشت: برنامه ریزی دقیق و کارشناسی لازمه غنی سازی اوقات فراغت جوانان است که توجه به کیفیت، متنوع و تخصصی کردن برنامه ها ازجمله رویکردهای کانون مساجد دراین خصوص است.

وي گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد باید محور برنامه های یک منطقه و محله باشند و حضور جوانان و نوجوانان در آن پررنگ باشد.

اين مسئول افزود: تلاش براي جذب حداکثري جوانان و نوجوانان به کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد از رويکردهاي اصلي برنامه هاي اوقات فراغت اين نهاد است.

فوقي گفت: تلاش براي ارتقاي اقامه نماز و معرفي کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد به جامعه از ديگر رويکردهاي برنامه هاي اوقات فراغت کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد مازندران است.

وي با تاکيد بر ضرورت افزايش برنامه هاي ورزشي در طرح اوقات فراغت کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد، افزود: ورزش از راه هاي موثر براي جذب جوانان و نوجوانان به مساجد است.

مسئول دبيرخانه کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد مازندران با اشاره به اینکه برنامه های اوقات فراغت تابستان سال جاری در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، پیش بینی شده است، اضافه کرد: در حال حاضر 735 کانون فرهنگی و هنری مسجد در این استان فعال بوده که برنامه های متنوعی برای اوقات فراغت سال جاری این کانون های پیش بینی شده است.

 

کد مطلب 2044077

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