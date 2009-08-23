اختصاص 216 میلیون تومان تسهیلات به موسسات قرآنی مازندران

محمد اسماعیل امامزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: به منظور نشر فرهنگ قرآنی در جامعه و با هدف تعمیق فرهنگ اسلامی نیز دفتر هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی مازندران فعالیت گسترده خود را در استان آغاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد مجوزهای صادره برای ایجاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در مازندران در دولت نهم 142 مورد و دولت هشتم 41 مورد بوده است.

مدیرکل ارشاد مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون 180 کتابخانه فعال کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان فعال هستند، تصریح کرد: تبلیغ، گسترش و تعمیق فرهنگ روحبخش اسلام و تاکید بر آرمان ها و ارزش های معنوی و فرهنگ اسلامی، گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی و علمی، زمینه سازی برای حضور فعال جوانان و نیروهای متعهد در عرصه فعالیتهای فرهنگی و هنری و استفاده از اوقات فراغت جوانان اهم اهداف و وظایف تشکیل کانون های فرهنگی هنری مساجد در استان است.

امامزاده با بیان اینکه هم اکنون 422 هزار و 300 نفر عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد مازندران هستند، یادآور شد: 16 هزار و 477 نفر عضو کتابخانه های کانون بوده و 322 هزار و 232 جلد کتاب بین کتابخانه های کانون مساجد در چهار سال اخیر توزیع شد.

وی همچنین با اشاره به شرکت 113 هزار و 350 نفر در کلاس های اوقات فراغت کانون مساجد مازندران اظهار داشت: هم اکنون در 344 مسجد مازندران طرح تفسیر قرآن اجرا و 956 مسجد مازندران مجری طرح تلاوت نور هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش تعداد اعضای صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان استان را 534 نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون مبلغ 430 میلیون تومان تسهیلات بدون بهره به اعضای صندوق پرداخت و اعضای صندوق جهت برخورداری از طرح بیمه تامین اجتماعی به این مراکز مراجعه کردند.

وی با اشاره به حمایت از 27 طرح و پایان نامه پژوهشی فرهنگی هنری در مدت چهار سال گذشته اظهار داشت: 24 نشست علمی فرهنگی و پژوهشی در مازندران انجام شده است.

امامزاده تعداد مجوزهای صادره برای مراکز آموزش علمی کاربردی استان را 45 مورد عنوان کرد و تاکنون 22 هزار و 590 گواهینامه مهارت برای فارغ التحصیلات مراکز مهارت آموزی صادر و شش هزار و 206 هنرآموز در این مراکز آموزش های لازم را دیدند.

وی تعداد مجوزهای صادره برای مطبوعات مازندران را در دولت نهم 70 مورد و دولت هشتم 28 مورد ذکر کرد و افزود: مجوز ایجاد 137 کیوسک مطبوعاتی در این چهار سال در مازندران صادر شده است.

مدیرکل ارشاد مازندران با اشاره به توزیع 43 هزار و 157 مورد آگهی بین مطبوعات استان و کشوری خاطرنشان کرد: 16 همایش بزرگ ادبی در استان برگزار شده است.

امامزاده با بیان اینکه همایش منطقه ای شعر جوان، جشنواره سراسری شعر علوی، ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره سراسری شعر علوی و سومین جشنواره بین المللی شعر فجر از برنامه های انجمن های ادبی استان در چهار سال اخیر بوده است از صدور 31 مورد مجوز برای انتشارات در استان خبر داد و گفت: هم اکنون 76 ناشر دارای مجوز رسمی فعالیت انتشارات هستند.

وی یادآور شد: تاکنون 235 هزار نسخه کتاب در دولت نهم در مازندران در قالب طرح های مختلف تبلیغ فرهنگ کتابخوانی توزیع شده است.