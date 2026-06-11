به گزارش خبرنگار مهر، کوثر سلامی، صبح پنجشنبه، مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: این مراسم برای یک شهید عالی‌قدر، حاوی پیام جمهوری اسلامی ایران به دوستان و دشمنان است. پیروزی، اذان ملت ایران بوده و از این به بعد نیز پیروزی، فتح و نصرت الهی از آنِ ملت عزیز ایران به رهبری، فرماندهی و امامت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت منطقه افزود: همانطور که شهید سلامی فرمودند، معادلات منطقه تغییر کرده و ایران اسلامی این معادلات را تغییر داده است، قدرت، اقتدار و عزت ایران اسلامی، معادلات منطقه و جبهه مقاومت را به نفع جهان اسلام تغییر داده است.

دختر سردار شهید حسین سلامی در پایان تأکید کرد: همانطور که در این ایام به وضوح در متن میدان مشاهده می‌کنید، آمریکا بازنده اصلی و مغلوب است و آن کسی که پیروز میدان است، یقیناً و قطعاً جمهوری اسلامی ایران است.