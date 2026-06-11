تولید سالانه ۱.۷ میلیون تن محصول کشاورزی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی صبح پنجشنبه در نخستین روز هفته جهاد کشاورزی و همزمان با مراسم گلباران امام زاده یحیی (ع) سمنان با اشاره به ظرفیت های مطلوب حوزه کشاورزی استان، بیان کرد: سالانه ۱.۷ میلیون تن محصول کشاورزی در استان سمنان تولید می شود.

وی با تاکید بر اینکه در تولید محصولات پروتئینی استان سمنان نفس کلیدی در تنظیم بازار کشور دارد، افزود: از ۱۷ هزار تن مرغ عرضه شده به بازار طی بازه ابتدای اسفندماه ۲۰ درصد در داخل مصرف و مابقی به دیگر نقاط کشور ارسال شده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان تولید تخم مرغ را روزانه ۹۰ تن یعنی چهار برابر نیاز استان برشمرد و ادامه داد: این استان با تولید سالانه ۱۸۵ هزار تن شیر خام از تامین کنندگان سبد غذایی کشور است.

قاسمی به آغاز فصل برداشت گندم در اقصی نقاط استان اشاره داشت و اضافه کرد: تاکنون ۱۵ هزار تن گندم به مراکز دولتی تحویل داده شده است.

وی با تاکید به اینکه هیچ نگرانی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد، افزود: پنج هزار تن برنج و ۲۷ هزار تن شکر در انبارهای استان وجود دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان از سرمایه گذاری ۲۶۰ میلیارد تومانی حوله آب و خاک طی سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: ۸۸۲ هکتار سیستم نوین آبیاری و ۶۵ کیلومتر انتقال آب و ۱۴.۵ کیلومتر احیای قنات ها انجام گرفته است.

قاسمی به صدور پروانه های جدید حوزه صنایع تبدیلی اشاره کرد و یادآور شد: این واحدها برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد کردند.

وی افزود: اختصاص چهار هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی، موفقیت ۹۷ درصد صدور اسناد اراضی کشاورزی و ارائه تسهیلات دیگر اقدامات موثر جهاد کشاورزی طی سال گذشته در استان بوده است.