به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر ظهر پنجشنبه در مراسم بهرهبرداری از سوله و انبار امدادی شهرستان گالیکش با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای امدادی در استان اظهار کرد: ایجاد و تجهیز مراکز پشتیبانی و انبارهای امدادی، ظرفیت استان را برای مقابله با حوادث و بحرانهای احتمالی افزایش میدهد و زمینه ارائه خدمات سریعتر و مؤثرتر به مردم را فراهم میکند.
وی همچنین از مشارکت بخش خصوصی در احداث این مجموعه قدردانی کرد و افزود: حضور فعال بخش خصوصی در اجرای طرحهای عامالمنفعه و زیرساختی، نشاندهنده توجه بنگاههای اقتصادی به مسئولیتهای اجتماعی و همراهی آنان با برنامههای توسعهای استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در ادامه به برنامههای دولت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی یکی از اولویتهای مهم کشور در مسیر تأمین پایدار انرژی است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان سال جاری ۳۰۰ مگاوات برق خورشیدی به شبکه سراسری افزوده خواهد شد.
کیانمهر با بیان اینکه روند توسعه انرژی خورشیدی در گلستان نیز با سرعت مطلوبی در حال انجام است، افزود: بهطور متوسط هر هفته سه مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به بهرهبرداری میرسد که علاوه بر کمک به تأمین برق پایدار، زمینهساز رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در کشور و استان گفت: با وجود شرایط خاص و محدودیتهای ناشی از جنگ، شبکه تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم بدون وقفه فعالیت کرد و هیچ کمبودی در زمینه اقلام اساسی گزارش نشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت کنترل بازار و حمایت از معیشت مردم اظهار کرد: اگرچه در برخی کالاها افزایش قیمت رخ داده است، اما دستگاههای مسئول خود را در قبال مشکلات اقتصادی مردم پاسخگو میدانند و برای کاهش فشارهای معیشتی و تنظیم بازار، اقدامات لازم را در دستور کار دارند.
وی همچنین از تداوم خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری شده و روند برداشت و تحویل محصول به مراکز خرید همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
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