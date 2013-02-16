بیش از پنج هزار تن محصولات کشاورزی استان سمنان صادر شد

مسعود طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی سالجاری پنج هزار و 341 تن محصولات کشاورزی از استان سمنان صادر شده است اظهار داشت: ارزش دلاری این مقدار محصولات بانرخ رسمی دلار ( یک هزار و 226 تومان) برابر با 11 میلیون و 674 هزار و 612 دلار است.

وی با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای آلمان، سوئد، عمارات، چین، آسیای میانه، ترکمنستان و حوزه خلیج فارس اظهار داشت: عمده محصولات صادراتی شامل خربزه، انار، پسته، زیره، انگور، زردآلو، گیلاس و پای مرغ است.

صدور سه هزار و 300 تن محصولات کشاورزی استان سمنان طی سال گذشته

سرپرست آمار وفناوری اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه صدور محصولات کشاورزی این استان طی سال های اخیر رشد خوبی داشته است افزود: سال گذشته سه هزار و 300 تن محصولات کشاورزی به ارزش پنج میلیون دلار از گمرک استان صادر شده است.

طاهریان با بیان اینکه بسیاری از محصولات کشاورزی استان سمنان از نقاط دیگری غیر از گمرک استان صادر می شود که آماری از آنها وجود ندارد افزود: بسیاری از محصولات استان توسط افراد واسطه به شرکت های صادراتی تحویل می شود.

وجود بیش از198 هزار هکتار اراضی قابل کشت در استان سمنان

وی کل مساحت اراضی قابل کشت در استان سمنان را 198 هزار و 191 هکتار ذکر کرد و گفت: این اراضی شامل اراضی زراعی و باغی است.

طاهریان با بیان اینکه سطح کل اراضی زراعی استان سمنان 157 هزار و 479 هکتار است افزود: از این مقدار 83 هزار و 704 هکتار زیر کشت آبی، 16 هزار و 700 هکتار زیر کشت دیم،41 هزار و 735 هکتار آیش آبی و 15 هزار و 340 هکتار آیش دیم می باشد.

سرپرست آمار و فناوری اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تولیدات زراعی این استان را 708 هزار و 27 تن اعلام کرد و افزود: از این مقدار 692 هزار و 410 تن تولیدات زراعی آبی و 15 هزار و 617 تن تولیدات زراعی دیم است.

وی همچنین سطح باغات استان سمنان را 40 هزار و 712 هکتار ذکر کرد و افزود: تولیدات باغی استان 286 هزار و 281 تن است.

شهرستان میامی در برگیرنده بیشترین مساحت قابل کشت در استان سمنان

طاهریان با بیان اینکه شهرستان میامی با 56 هزار و 253 هکتار اراضی قابل کشت بیشترین مساحت قابل کشت در استان سمنان را داردافزود: کل اراضی قابل کشت در شهرستان سمنان 14 هزار و 964 هکتار، دامغان 31 هزار و 861 هکتار، شاهرود 42 هزار و 262 هکتار، گرمسار 30 هزار و 235 هکتار، آرادان 16 هزار هکتار و مهدیشهر شش هزار و 516 هکتار است.



رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به تولید سالانه بیش از یک میلیون تن محصول در اراضی این استان، گفت: 40 هزار و 343 بهره بردار در بخش کشاورزی استان سمنان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی با هدف مشارکت دادن بهره برداران در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های بخش کشاورزی ایجاد و فعال شده است، اظهار داشت: بین شش تا هفت هزار بهره بردار کشاورزی استان در نظام صنفی کشاورزی عضویت دارند.

داشتن پروانه صنفی برای دریافت تسهیلات و سایر خدمات الزامی است

طاهریان با اشاره به اینکه برای اعضاء این نظام در تمامی شهرستان های استان سمنان پروانه فعالیت و کارت عضویت صادر می شود، عنوان کرد: داشتن پروانه صنفی برای دریافت تسهیلات و سایر خدمات الزامی است.

سرپرست آمار وفناوری اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: نظام صنفی برای توسعه امور کشاورزی و حمایت از بهره برداران برنامه های مختلفی از جمله ارائه الگوی کشت، تعیین قیمت واقعی، تامین نهاده ها، سیاست گذاری و حتی مسایل رفاهی نظیر بیمه تامین اجتماعی بهره برداران را در برنامه کاری خود دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در شکل گیری اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، توجه به بخش کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است.

بیش از 17 هزار هکتار از مزارع استان سمنان بیمه شدند

طاهریان از فعالیت هشت شرکت خدمات بیمه ای در استان سمنان خبر داد و گفت: امسال بیش از ۱۷ هزار هکتار از مزارع استان سمنان بیمه شده است.

وی با اشاره به افزایش بیمه کردن مزارع در استان سمنان اظهار داشت: تگرگ، طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و یخبندان، آتش سوزی، صاعقه و آفات و بیماری های گیاهی از جمله حوادث و بلایای طبیعی است که سالانه در دنیا علاوه بر تاسیسات زیربنایی و مسکن به محصولات کشاورزی و دامی نیز خسارت های بسیاری وارد می کند.

سرپرست آمار و فناوری اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن تاکید بر اینکه بیمه کشاورزی پشتوانه ای مهم برای بهره برداران بخش های مختلف زراعت، باغبانی، دامی، شیلاتی و غیره است، تصریح کرد: ارائه خدمات و حمایت های ویژه بیمه ای برای رسیدن به توسعه پایدار در این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است.