دستگیری سارقان منزل و کشف اموال مسروقه در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت منزل در شهرستان دورود، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
مأموران با انجام اقدامات پلیسی و با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری دو سارق منزل شدند.
در بازرسی از متهمان، مقادیری اموال مسروقه شامل طلا و وسایل منزل کشف، در تحقیقات پلیسی به هفت فقره سرقت از منازل اعتراف، اموال مسروقه کشف شده به مالباختگان تحویل شد.
بر اساس این گزارش متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
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