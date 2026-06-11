  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

دستگیری ۱۰ خرده‌فروش مواد مخدر در دلفان

دستگیری ۱۰ خرده‌فروش مواد مخدر در دلفان

نورآباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری ۱۰ خرده‌فروش مواد مخدر در شهرستان دلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دلفان در راستای مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ، با اقدامات پلیسی و عملیاتی هدفمند، موفق به شناسایی و دستگیری ۱۰ خرده‌فروش مواد مخدر شدند.

در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار تقریبی ۱۹ کیلو ۶۳۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد. متهمان به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قاطع و قانونی صورت پذیرد.

کد مطلب 6857111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها