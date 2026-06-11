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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

اسلام آباد: میانجیگری پاکستان و قطر میان ایران و آمریکا ادامه دارد

اسلام آباد: میانجیگری پاکستان و قطر میان ایران و آمریکا ادامه دارد

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: پاکستان و قطر همچنان در تلاش‌ های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا مشارکت دارند و ما از نقش دوحه نیز در این زمینه قدردانی می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان امروز پنجشنبه با صدور بیانه ای اعلام کرد: پاکستان و قطر همچنان در تلاش‌ های میانجیگرانه (میان ایران و آمریکا) مشارکت دارند و ما از نقش دوحه در این زمینه قدردانی می‌کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: کانال‌ های ارتباطی دیپلماتیک بین آمریکا و ایران از طریق پاکستان باز بوده و همچنان نیز باز است.

از سوی دیگر به گزارش یورو نیوز، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت: اسلام آباد عمیقا نگران وضعیت منطقه است که با تشدید اخیر تنش‌ها همراه بوده است... ما بر این باوریم که دیپلماسی و گفتگو باید راهنمای اصلی عمل برای دستیابی به توافقی از طریق مذاکره در همه مسائل مورد مناقشه باشد.

این در حالیست که آمریکا ساعاتی پیش برای دومین روز متوالی ایران را مورد تجاوز قرار داد؛ اقدامی که با پاسخ کوبنده نیروهای دفاعی کشور به پایگاه های نظامی واشنگتن در منطقه همراه بود.

کد مطلب 6857171

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    نظرات

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 1
      پاسخ
      با تشکر از تلاشهای کشور پاکستان و کشور قطر به جهت برقراری آتش بس پایدار و بازگشت به میز گفتگو

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