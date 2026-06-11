فیدان: ایران و آمریکا حملات را متوقف کنند و به میز مذاکره بازگردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز پنجشنبه اعلام کرد: ایران و آمریکا حملات را متوقف کنند و برای پایان دادن به اختلافات به میز مذاکره بازگردند.

وزیر خارجه ترکیه که در صوفیه صحبت می‌ کرد، گفت که توصیه آنکارا به هر دو طرف این است که مذاکرات را برای رسیدن به یک توافق صلح به پایان برسانند.

وی سپس گفت که با تهران و واشنگتن و همچنین با پاکستان به عنوان میانجی از نزدیک در تماس است.

پیشنهاد هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره مذاکره و توافق، در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.