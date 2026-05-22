  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۲

گفتگوی تلفنی وزیرخارجه قطر با همتایان سعودی و ترکیه‌ای

گفتگوی تلفنی وزیرخارجه قطر با همتایان سعودی و ترکیه‌ای

وزارت خارجه قطر از گفتگوی تلفنی وزیرخارجه این کشور با همتایان سعودی و ترکیه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور تلفنی با «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه سعودی گفتگو کرده است.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این تماس تلفنی درباره تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان و هماهنگی برای کاهش تنش‌ها بحث و تبادل نظر کرده‌اند.

وزارت امور خارجه قطر همچنین از گفتگوی تلفنی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور با وزیر امور خارجه ترکیه درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان ایران و آمریکا خبر داد.

این رایزنی‌ها در حالی صورت گرفته است که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز گذشته در چارچوب تلاش‌های جاری برای میانجی‌گری وارد تهران شده است.

🔹

کد مطلب 6837997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها