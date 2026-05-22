به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور تلفنی با «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه سعودی گفتگو کرده است.
بر اساس این گزارش، دو طرف در این تماس تلفنی درباره تلاشهای میانجیگرانه پاکستان و هماهنگی برای کاهش تنشها بحث و تبادل نظر کردهاند.
وزارت امور خارجه قطر همچنین از گفتگوی تلفنی نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور با وزیر امور خارجه ترکیه درباره تازهترین تحولات مربوط به تلاشهای میانجیگرانه پاکستان میان ایران و آمریکا خبر داد.
این رایزنیها در حالی صورت گرفته است که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز گذشته در چارچوب تلاشهای جاری برای میانجیگری وارد تهران شده است.
