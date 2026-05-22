۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

در گفتگو با الجزیره:

مقام ایرانی: توقف جنگ در همه جبهه‌ها پیش‌شرط اصلی هر مذاکره‌ای است

یک منبع مسئول ایرانی با بیان اینکه توقف جنگ در همه جبهه‌ها، پیش‌شرط اصلی هرگونه مذاکره‌ای است، تاکید کرد که هنوز هیچ‌گونه توافق نهایی حاصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع مسئول ایرانی در گفتگو با الجزیره، توقف جنگ در همه جبهه‌ها را پیش‌شرط اصلی هرگونه مذاکره دانست.

وی افزود: تاکنون هیچ‌گونه توافق نهایی حاصل نشده و تلاش‌ها برای کاهش شکاف میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد.

این منبع گفت که توقف جنگ، پایان دادن به محاصره آمریکا و تأمین ثبات در تنگه هرمز از اولویت‌های اصلی تهران به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد که آزادسازی اموال بلوکه‌شده و رفع تحریم‌های صادرات نفت برای ایران «جزئیات» محسوب نمی‌شود.

او در ادامه گفت: نیروهای مسلح ایران کاری با نیت طرف‌ها ندارند، بلکه بر اساس بدترین سناریوها طرح‌ریزی می‌کنند.

این منبع مسئول ایرانی همچنین نقش قطر در پشتیبانی و حمایت از میانجی‌گر پاکستانی را «حیاتی، مهم و بنیادی» توصیف کرد.

وی اظهار داشت: فضای مثبت همراه با تحرکات دیپلماتیک مهم است، اما برای رسیدن به یک توافق واقعی کافی نیست.

    • ایرانی IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      من یه سوال برام پیش اومده.منظور روبیو وزیرخارجه کثیف وبدذات امریکاازپلن بی بعدازبازشدن تنگه هرمز چیست.ایا منظورش اینه که تنگه هرمز به دست آمریکا وشرکاش بیفته.ومحاصره تنگتربشه.یایک منظور دیگه ازاین کلمه داره..مابایدروی کلمه به کلمه حرفایی اینادقت کنیم.وان رابامیدان و کارهای میدانی دشمن مقایسه کنیم .فراموش نکنیم که امریکادوبارموقع مذاکره به ماحمله کرد.حالا بارسومه..ما خواهان مذاکراتی عادلانه هستیم که حق وحقوقمون رابگیریم.خونبهای رهبرما وشهدای ما اخراج آمریکا ازخلیج فارس و منطقه است.

