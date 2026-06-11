به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه تعریض و بهسازی محور منطقه قرهپشتلو، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که با تهدیدها و فشارهای خارجی مواجه است، مسیر توسعه، عمران و آبادانی کشور را متوقف نکرده و اجرای پروژههای عمرانی در نقاط مختلف کشور گواهی بر توانمندی و اقتدار نظام است.
وی با اشاره به مطالبات دیرینه مردم منطقه قرهپشتلو در حوزه راههای ارتباطی افزود: هر زمان که به این منطقه سفر کردهایم، با وجود مشکلات و محرومیتهای متعدد، مهمترین خواسته و مطالبه مردم توسعه راههای ارتباطی بوده است؛ مطالبهای که کاملاً بهحق است، چراکه راه، محور توسعه و زمینهساز حل بسیاری از مشکلات دیگر در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و خدماتی محسوب میشود.
طاهری با اشاره به وضعیت پروژههای راهسازی و عمرانی استان، از شتاب گرفتن اجرای طرحهای زیرساختی در حوزه راه، حملونقل، توسعه شهری، اشتغال و مناطق اقتصادی خبر داد و گفت: توسعه راهها به عنوان محور اصلی پیشرفت و رفع محرومیت در مناطق مختلف استان با جدیت در حال پیگیری است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا مقرر بود برای این مسیر پروژهای مستقل در قالب ماده ۲۳ تعریف شود. این مطالبه در سفر شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی نیز از سوی مردم مطرح شد و مراحل پیگیری آن انجام گرفت، اما در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که با بهسازی و تعریض جاده موجود میتوان در زمان کمتر و با هزینهای بهمراتب پایینتر به نتیجه مطلوب دست یافت.
بهرهبرداری از فاز نخست پروژه قرهپشتلو تا سال آینده
طاهری با اشاره به برنامه زمانبندی اجرای این طرح تصریح کرد: پیمانکار پروژه متعهد شده است در صورت تأمین بهموقع منابع مالی مطابق قرارداد، فاز نخست این پروژه تا همین زمان در سال آینده به بهرهبرداری برسد و مردم منطقه از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه این پروژه یکی از مطالبات مهم و قدیمی مردم منطقه به شمار میرود، خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد از طریق تأمین اعتبارات لازم، روند اجرای پروژه بدون وقفه ادامه یابد.
پیشرفت پروژه راه دندی – تخت سلیمان
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به سایر طرحهای مهم راهسازی استان گفت: یکی از پروژههای مهم در دست اجرا، محور دندی – تخت سلیمان است که خوشبختانه روند مناسبی دارد و پیشبینی میشود تا شهریورماه سال جاری حدود پنج تا شش کیلومتر از مسیر آن آسفالت شود.
وی افزود: برای این پروژه نسبت به سال گذشته اعتبارات بهتری تخصیص یافته است. هرچند اجرای کامل آن به چند هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اما مهم این است که پروژه فعال مانده و هر سال بخشی از آن به پیشرفت فیزیکی میرسد.
فعال شدن پروژه آزادراه زنجان – تبریز
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه آزادراه زنجان – تبریز اشاره کرد و گفت: این طرح از جمله پروژههایی بود که طی سالهای گذشته با وقفه و تأخیر مواجه شده بود، اما اکنون مجدداً فعال شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وی افزود: بخشی از مسیر در حال اجراست و برنامهریزی شده است حدود پنج پیمانکار در قطعه زنجان تا میانه و پنج تا شش پیمانکار نیز در قطعه میانه تا تبریز فعالیت کنند تا مجموعاً حدود ۱۰ پیمانکار در این پروژه ملی مشغول به کار شوند.
نماینده مردم زنجان و طارم تأکید کرد: تکمیل این مسیر به عنوان یکی از شریانهای اصلی حملونقل کشور نقش مهمی در تسهیل ارتباطات منطقهای و ملی خواهد داشت.
وی با اشاره به پروژههای عمرانی در شهر زنجان اظهار داشت: در حوزه توسعه شهری نیز طرحهای مهمی در حال اجراست که از جمله آنها پروژه شهیدان کریمی است. یکی از پلهای این پروژه به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرایی پل بعدی نیز با سرعت مناسبی در حال انجام است.
طاهری افزود: این پروژهها نقش مهمی در روانسازی ترافیک شهری و توسعه زیرساختهای حملونقل در شهر زنجان خواهند داشت.
توسعه غرب زنجان با محوریت اشتغال و سرمایهگذاری
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای توسعهای غرب زنجان گفت: در این منطقه طرحهای مهمی در حوزه مسکن، اشتغال و سرمایهگذاری در حال اجراست که میتواند آینده اقتصادی استان را متحول کند.
وی ادامه داد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ایجاد منطقه اقتصادی هزار هکتاری و همچنین توسعه ۲۳۰ هکتاری شهرک صنعتی از جمله اقدامات مهمی است که در غرب زنجان در حال انجام بوده و زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی جدید خواهد شد.
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