رحمانی: شاهراه های ارتباطی آذربایجان غربی توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: توسعه زیرساختهای لازم مهمترین و اصلی ترین مطالبه استانی است که با جدیت دنبال میشود.
وی ادامه داد: آذربایجانغربی نقطه اتصال غرب به شرق بوده و از منابع عظیمی بهرهمند است باید از این ظرفیت، فرصتها و منابع موجود نهایت بهرهبرداری را داشته باشیم.
استاندار آذربایجانغربی گفت: مسیرهای ایواوغلی تا بازرگان، خوی تا رازی و نقده تا تمرچین محورهای مهم بینالمللی هستند و مختص آذربایجان غربی نیست و عواید توسعه این محورها برای تمامی کشور است و باید توجهات لازم برای توسعه این شاهراههای ارتباطی انجام گیرد.
رحمانی بیان کرد: اقدامات قابل توجهی برای توسعه مسیرهای ارتباطی آذربایجانغربی انجام شده و این روند باید ادامه داشته باشد و باید از ظرفیتهای کشوری و استانی و مولد سازی برای تامین منابع لازم برای توسعه محورهای مواصلاتی استفاده شود.
وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت پایانههای مرزی استان و توسعه مسیرهای کریدورهای ارتباطی و توسعه کمربندی ورودی شهرهای استان از دیگر مواردی است که با جدیت دنبال میشود.
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