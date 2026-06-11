آرامون: ۶۰۰ کیلومتر طرح راهسازی در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی اظهار کرد: بیش از ۴۰ کارگاه راهسازی از شمال تا جنوب استان آذربایجان‌غربی فعال هستند و اجرای پروژه‌های راهسازی با هدف تکمیل کریدورهای اصلی و بهبود ایمنی محورهای مواصلاتی در اولویت برنامه‌های اجرایی استان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هم‌ترازی حجم پروژه‌های فعال با کل زیرساخت‌های موجود، گام مهمی در جهت بهبود شاخص‌های برخورداری استان از راه‌های استاندارد و ایمن محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان ‌غربی گفت: این پروژه‌ها که در بخش‌های مختلف از جمله بهسازی محورهای ارتباطی، تعریض جاده‌های پرتردد و احداث بزرگراه‌های ترانزیتی در حال اجرا هستند، نقشی محوری در توسعه اقتصادی و تسهیل تردد در نقاط مختلف استان ایفا خواهند کرد.

آرامون با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان بدون وقفه در حال اجرا هستند و در همین راستا یک هزار هکتار اراضی مورد نیاز اجرای طرح به محدوده شهرهای استان الحالق شده است.

وی با اشاره به تخصیص قیر رایگان نیز افزود: با مساعدت وزیر راه و شهرسازی ۲۰ هزار تن قیر رایگان به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال برای آذربایجان ‌غربی تخصیص یافته که در توسعه زیرساخت‌ها به کار گرفته می‌شود.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی بیان کرد: در بخش مسکن پروژه شهید اسرافیلی مسکن که از طرح‌های بلاتکلیف بود را با جذب سرمایه‌گذاری راه اندازی کریم و این طرح در حال حاضر روند اجرایی قابل توجهی دارد.

آرامون با اشاره به تخصیص اعتبارات در یک سال گذشته گفت: ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار استانی و کشوری به راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تخصیص یافته و همچنین ۵ هزار میلیارد ریال از طریق مولد سازی تخصیص یافته و در این بخش رتبه برتر کشور هستیم .