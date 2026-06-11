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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

گفتگوی تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی

گفتگوی تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگوکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی ظهر امروز پنجشنبه با خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای در پی حملات تجاوزکارانه امریکا به نقاطی از ایران گفتگو کرد.

وزیر خارجه کشورمان در این تماس، تجاوز اخیر آمریکا را به‌شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل دانسته و اعلام کرده که این اقدامات وضعیت آتش‌بس را بی‌اثر کرده و مسئولیت پیامدهای خطرناک آن بر عهده آمریکا است.

عراقچی با انتقاد از سکوت کشورهای عضو سازمان ملل در برابر این اقدامات، هشدار داد که انفعال جهانی موجب افزایش ناامنی منطقه ای و جهانی خواهد شد.

کد مطلب 6857235
نفیسه عبدالهی

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