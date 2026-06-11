به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد ظهر پنجشنبه در دیدار صمیمی با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان که در سالن جلسات آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های آنان، بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.



وی با اشاره به جایگاه اثرگذار خانواده‌های شهدا در صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی اظهار کرد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا از مهم‌ترین وظایف جامعه اسلامی است و همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه در این زمینه مسئولیت دارند.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران بیان کرد: زنده نگه داشتن نام و یاد شهیدان تنها به برگزاری مراسم و مناسبت‌ها محدود نمی‌شود بلکه معرفی ابعاد شخصیتی شهدا، انتشار وصیت‌نامه‌های آنان و روایت سبک زندگی و آرمان‌های این عزیزان از مهم‌ترین راه‌های تداوم فرهنگ شهادت در جامعه است.



وی افزود: نسل جوان باید با اندیشه‌ها، اهداف و مسیر نورانی شهدا آشنا شود و این مهم از طریق بازخوانی زندگی شهیدان و انتقال صحیح معارف و ارزش‌های آنان امکان‌پذیر خواهد بود.



شهدا در زندگی امروز جامعه حضور دارند



اجاق‌نژاد با اشاره به منزلت والای شهدا در فرهنگ اسلامی گفت: شهیدان تنها متعلق به یک مقطع تاریخی نیستند بلکه حضور معنوی آنان در متن زندگی امروز جامعه استمرار دارد.



وی ادامه داد: بر اساس آموزه‌های دینی، شهدا نزد پروردگار از حیات جاودانه برخوردار هستند و همین جایگاه رفیع، مسئولیت ما را در قبال حفظ یاد و راه آنان دوچندان می‌کند.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران تصریح کرد: شهدا ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند و همین باور می‌تواند زمینه‌ساز حرکت جامعه در مسیر ارزش‌های الهی و انسانی باشد.



آرامش حقیقی در پیوند با امام زمان(عج) شکل می‌گیرد



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطراتی از رزمندگان و آزادگان دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در سخت‌ترین شرایط و دشوارترین مقاطع، توسل به حضرت ولی‌عصر(عج) یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ روحیه و استقامت رزمندگان بوده است.



اجاق‌نژاد گفت: ارتباط قلبی با امام زمان(عج) به انسان آرامش و امید می‌بخشد و مسیر عبور از مشکلات و سختی‌ها را هموار می‌کند.



وی افزود: خانواده‌های معظم شهدا به واسطه ایثار و فداکاری عزیزان خود، بیش از دیگران مورد عنایت و توجه حضرت ولی‌عصر(عج) قرار دارند و این سرمایه معنوی ارزشمندی برای آنان محسوب می‌شود.