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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

حجت‌الاسلام اجاق‌نژاد:روایت زندگی شهدا باید به نسل‌های آینده منتقل شود

حجت‌الاسلام اجاق‌نژاد:روایت زندگی شهدا باید به نسل‌های آینده منتقل شود

قم- تولیت آستان مقدس مسجد جمکران گفت: تبیین اهداف شهیدان و بازگو کردن سیره و سبک زندگی آنان، مسئولیتی همگانی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد ظهر پنجشنبه در دیدار صمیمی با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان که در سالن جلسات آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های آنان، بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه اثرگذار خانواده‌های شهدا در صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی اظهار کرد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا از مهم‌ترین وظایف جامعه اسلامی است و همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه در این زمینه مسئولیت دارند.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران بیان کرد: زنده نگه داشتن نام و یاد شهیدان تنها به برگزاری مراسم و مناسبت‌ها محدود نمی‌شود بلکه معرفی ابعاد شخصیتی شهدا، انتشار وصیت‌نامه‌های آنان و روایت سبک زندگی و آرمان‌های این عزیزان از مهم‌ترین راه‌های تداوم فرهنگ شهادت در جامعه است.

وی افزود: نسل جوان باید با اندیشه‌ها، اهداف و مسیر نورانی شهدا آشنا شود و این مهم از طریق بازخوانی زندگی شهیدان و انتقال صحیح معارف و ارزش‌های آنان امکان‌پذیر خواهد بود.

شهدا در زندگی امروز جامعه حضور دارند

اجاق‌نژاد با اشاره به منزلت والای شهدا در فرهنگ اسلامی گفت: شهیدان تنها متعلق به یک مقطع تاریخی نیستند بلکه حضور معنوی آنان در متن زندگی امروز جامعه استمرار دارد.

وی ادامه داد: بر اساس آموزه‌های دینی، شهدا نزد پروردگار از حیات جاودانه برخوردار هستند و همین جایگاه رفیع، مسئولیت ما را در قبال حفظ یاد و راه آنان دوچندان می‌کند.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران تصریح کرد: شهدا ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند و همین باور می‌تواند زمینه‌ساز حرکت جامعه در مسیر ارزش‌های الهی و انسانی باشد.

آرامش حقیقی در پیوند با امام زمان(عج) شکل می‌گیرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطراتی از رزمندگان و آزادگان دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در سخت‌ترین شرایط و دشوارترین مقاطع، توسل به حضرت ولی‌عصر(عج) یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ روحیه و استقامت رزمندگان بوده است.

اجاق‌نژاد گفت: ارتباط قلبی با امام زمان(عج) به انسان آرامش و امید می‌بخشد و مسیر عبور از مشکلات و سختی‌ها را هموار می‌کند.

وی افزود: خانواده‌های معظم شهدا به واسطه ایثار و فداکاری عزیزان خود، بیش از دیگران مورد عنایت و توجه حضرت ولی‌عصر(عج) قرار دارند و این سرمایه معنوی ارزشمندی برای آنان محسوب می‌شود.

کد مطلب 6857251

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