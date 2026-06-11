به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا امروز پنجشنبه در سخنرانی خود خطاب به قانونگذاران کشورش به تجاوز آمریکا علیه ایران اشاره کرد و تنش‌های جاری در تنگه هرمز را عامل افزایش قیمت انرژی و فشار بر اقتصاد جهانی دانست.

نخست وزیر ایتالیا در ادامه اضافه کرد که اروپا باید آماده باشد تا در صورت تمایل تهران به مذاکره، تحریم‌های ایران را کاهش دهد.

این در حالیست که پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق سال ۲۰۱۵ با ایران موسوم به برجام (در سال ۲۰۱۸) اروپا با اتخاذ موضعی منفعلانه، هیچ یک از مسئولیت هایش علیه ایران وفق این توافق را انجام نداد.

از سوی دیگر، ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران (جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان) که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.