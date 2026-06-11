به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی ظهر پنجشنبه در پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران که در قم برگزار شد، بر اهمیت ثبت و ضبط روایتهای مرتبط با رویدادهای مهم و تأثیرگذار تأکید و اظهار کرد: تجربه نشان داده است که هرچه فاصله زمانی میان وقوع یک حادثه و ثبت روایتهای آن کمتر باشد، امکان حفظ جزئیات، ابعاد مختلف و زوایای پنهان آن رویداد بیشتر خواهد بود.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، فرآیند گفتوگو و ثبت خاطرات خانوادههای شهدا، آسیبدیدگان و افراد مرتبط با این رویداد آغاز شد و مجموعهای ارزشمند از اسناد، روایتها و دادههای تاریخ شفاهی گردآوری شد که میتواند در آینده به شناخت دقیقتر این رخداد کمک کند.
وی ادامه داد: تاریخ شفاهی یکی از مهمترین ابزارهای حفظ حافظه جمعی ملتها است و ثبت بهموقع روایتها میتواند از فراموشی بخشی از واقعیتهای تاریخی جلوگیری کند.
سال ۱۴۰۴ نیازمند روایت دقیق است
پورمحمدی با اشاره به اهمیت تحولات سال گذشته در تاریخ معاصر ایران گفت: سال ۱۴۰۴ را میتوان از مقاطع مهم و اثرگذار تاریخ معاصر کشور دانست که مجموعهای از رویدادهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و رسانهای را در خود جای داده است.
وی افزود: گستردگی و تنوع رخدادهای این دوره، ضرورت ثبت و مستندسازی تجربهها و روایتهای مرتبط با آن را بیش از پیش آشکار میکند.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصریح کرد: ثبت دقیق وقایع و تحلیل علمی آنها میتواند زمینه شناخت بهتر تحولات معاصر را برای پژوهشگران و نسلهای آینده فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از رویدادهای مهم در زمان وقوع به طور کامل شناخته نمیشوند و تنها با گذشت زمان و بررسی اسناد، روایتها و پژوهشهای تکمیلی، ابعاد تازهای از آنها آشکار میشود.
پورمحمدی با اشاره به شرایط کنونی جهان اظهار کرد: عرصههای نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رسانهای بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر وابسته و مرتبط شدهاند.
وی افزود: رقابتهای گسترده رسانهای و حجم بالای عملیات روانی در سطح بینالمللی نشان میدهد بازیگران مختلف تلاش دارند افکار عمومی و روند تحولات آینده را تحت تأثیر قرار دهند.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی ادامه داد: سرعت انتشار محتوا در فضای مجازی و شبکههای ارتباطی نوین، بیانگر آن است که جوامع مختلف نسبت به ایدهها و تحولات جدید حساسیت و توجه بیشتری پیدا کردهاند.
وی یادآور شد: در چنین شرایطی، ثبت روایتهای معتبر و مستند از رویدادهای مهم، نقش مهمی در حفظ واقعیتهای تاریخی و جلوگیری از تحریف آنها ایفا میکند.
انقلاب اسلامی نیازمند تبیین مستمر است
پورمحمدی با اشاره به ابعاد مختلف انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی صرفاً یک تغییر سیاسی نبود بلکه با هدف شکلگیری نظامی مبتنی بر مبانی فکری، فرهنگی و تمدنی شکل گرفت.
وی افزود: با وجود گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان بخشهای مختلف این تحول بزرگ تاریخی نیازمند مطالعه، پژوهش و تبیین عمیقتر است.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی اظهار کرد: شناخت درست ابعاد فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی میتواند در فهم بهتر روند تحولات معاصر کشور نقش مؤثری ایفا کند.
مدافعان حرم بخشی از تاریخ معاصر ایران هستند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی فعالیتهای مرکز اسناد انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: تدوین دانشنامهها و یادنامههای مرتبط با شهدای مدافع حرم از جمله اقدامات مهم این مرکز در سالهای اخیر بوده است.
پورمحمدی افزود: بر اساس اطلاعات گردآوری شده، مشخصات و سوابق ۵۶۲ شهید ایرانی مدافع حرم در قالب طرحهای پژوهشی و مستند ثبت شده است.
وی تصریح کرد: بررسی آثار حضور مدافعان حرم نباید صرفاً به آمار شهدا محدود شود بلکه پیامدهای امنیتی، منطقهای و راهبردی این حضور نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی ادامه داد: ارزیابی دقیق این تجربه تاریخی میتواند به شناخت بهتر تحولات منطقه و نقش جمهوری اسلامی ایران در این عرصه کمک کند.
هوش مصنوعی در خدمت تاریخنگاری قرار گیرد
پورمحمدی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین گفت: هوش مصنوعی امروز به یکی از ابزارهای تأثیرگذار در حوزههای مختلف تبدیل شده و آثار آن در عرصههای تصمیمسازی، مدیریت اطلاعات و مسائل امنیتی قابل مشاهده است.
وی افزود: حوزه تاریخنگاری، مستندسازی و تاریخ شفاهی نیز باید از ظرفیتهای فناوریهای نوین بهرهمند شود تا فرآیند ثبت، پردازش و انتقال روایتهای تاریخی با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: شناخت دقیق ظرفیتهای ملی و استفاده از ابزارهای نوین میتواند زمینه حفظ بهتر میراث تاریخی و انتقال مؤثرتر تجربههای گذشته به نسلهای آینده را فراهم کند.
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