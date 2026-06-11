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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

فروغی: تاریخ شفاهی ظرفیت‌های مغفول تاریخ معاصر را آشکار می‌کند

فروغی: تاریخ شفاهی ظرفیت‌های مغفول تاریخ معاصر را آشکار می‌کند

قم- رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم با تأکید بر نقش تاریخ شفاهی در بازنمایی ابعاد کمتر دیده شده تاریخ معاصر گفت: این حوزه می‌تواند ظرفیت‌های مغفول رویدادهای فرهنگی و اجتماعی را آشکار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین فروغی ظهر پنجشنبه در پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران که در قم برگزار شد، با اشاره به ضرورت ثبت و مستندسازی تجربه‌های تاریخی اظهار کرد: بخشی از رویدادها و تجربه‌های ارزشمند سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و هنوز ظرفیت‌های فراوانی برای ثبت و بازخوانی آنها وجود دارد.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم افزود: توسعه فعالیت‌های تاریخ شفاهی در سال‌های اخیر موجب شده موضوعات متنوع‌تری در کانون توجه قرار گیرد و حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و هنری نیز وارد این عرصه شوند.

وی ادامه داد: گسترش دامنه موضوعات تاریخ شفاهی نشان می‌دهد این حوزه می‌تواند در ثبت و حفظ بخش مهمی از حافظه فرهنگی و اجتماعی کشور نقش‌آفرین باشد.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در حوزه هنر گفت: تاکنون حدود یک‌هزار و ۸۰۰ ساعت تاریخ شفاهی در عرصه هنر ثبت و ضبط شده است.

وی افزود: این مجموعه گسترده موضوعات متنوعی از جمله موسیقی، گرافیک، نویسندگی، تئاتر و نقاشی را در بر می‌گیرد و بخشی از میراث فرهنگی معاصر کشور را مستند کرده است.

فروغی خاطرنشان کرد: ثبت روایت‌های شفاهی فعالان عرصه هنر می‌تواند به شناخت بهتر روندهای فرهنگی و هنری کشور کمک کند و منبعی ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان این حوزه باشد.

کد مطلب 6857299

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