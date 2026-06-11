به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین فروغی ظهر پنجشنبه در پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران که در قم برگزار شد، با اشاره به ضرورت ثبت و مستندسازی تجربه‌های تاریخی اظهار کرد: بخشی از رویدادها و تجربه‌های ارزشمند سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و هنوز ظرفیت‌های فراوانی برای ثبت و بازخوانی آنها وجود دارد.



رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم افزود: توسعه فعالیت‌های تاریخ شفاهی در سال‌های اخیر موجب شده موضوعات متنوع‌تری در کانون توجه قرار گیرد و حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و هنری نیز وارد این عرصه شوند.



وی ادامه داد: گسترش دامنه موضوعات تاریخ شفاهی نشان می‌دهد این حوزه می‌تواند در ثبت و حفظ بخش مهمی از حافظه فرهنگی و اجتماعی کشور نقش‌آفرین باشد.



رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در حوزه هنر گفت: تاکنون حدود یک‌هزار و ۸۰۰ ساعت تاریخ شفاهی در عرصه هنر ثبت و ضبط شده است.



وی افزود: این مجموعه گسترده موضوعات متنوعی از جمله موسیقی، گرافیک، نویسندگی، تئاتر و نقاشی را در بر می‌گیرد و بخشی از میراث فرهنگی معاصر کشور را مستند کرده است.



فروغی خاطرنشان کرد: ثبت روایت‌های شفاهی فعالان عرصه هنر می‌تواند به شناخت بهتر روندهای فرهنگی و هنری کشور کمک کند و منبعی ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان این حوزه باشد.