۱۵ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سال گذشته ۱۸ اثر تاریخی استان ثبت ملی شده است، اظهار کرد: امسال زمینه ۱۵ اثر تاریخی ثبت ملی می شود و هم اکنون پرونده این آثار آماده شده است.

وی تعداد آثار ثبت ملی استان را یک هزار و۸۸۲ اثر اعلام و اضافه کرد: هدف گذاری استان ثبت ملی دو هزار و ۶۰۰ اثر تاریخی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به انجام فعالیت های پژوهشی برای ۴ اثر تاریخی، افزود: همچنین مجوز تعیین حریم چهار اثر تاریخی استان صادر شده است.

انجام ۳۰ پروژه مرمتی آثار تاریخی آذربایجان غربی

صفری با اشاره به اجرای ۳۰ طرح مرمت آثار تاریخی در استان گفت: حمام تاریخی شاهین دژ که در معرض تخریب کامل قرار داشت از مهمترین این آثار به شمار می رود که مالکیت این اثر نیز توسط ادارا کل اخذ شد.

وی ادامه داد: همچنین طرح مطالعه حفاظت از بافت تاریخی ارومیه پس از طی مراحل کارشناسی و رفع اختلاف‌نظرها در شورای عالی شهرسازی کشور به تصویب نهایی رسیده است.

وی افزود: در میان مراکز استان‌های کشور، تنها ارومیه و اردبیل موفق به تکمیل مطالعات این طرح شده‌اند که این موضوع از نظر حفاظت شهری و میراثی اهمیت بالایی دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی در بخش سرمایه‌گذاری گردشگری اظهار کرد: ۹۰ موافقت اصولی برای ایجاد تاسیسات گردشگری شامل هتل، بوم‌گردی و مجتمع‌های گردشگری در سال گذشته به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان صادر شده که ارزش سرمایه‌گذاری آن حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

اجرای ۵۴ پروژه گردشگری در آذربایجان غربی

وی افزود: هم‌اکنون ۵۴ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال برای هزار نفر در استان در حال اجراست و ۱۱ پروژه نیز با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گفت: با اتمام این پروژه‌ها ۲هزار تخت به آمار تخت های اقامتی استان اضافه خواهد شدـ

صفری با بیان اینکه ۸۵ پروژه مرمتی و فنی در استان در حال اجراست، ادامه داد: مسجد تاریخی جامع ارومیه در آستانه ثبت جهانی بوده و رفع موانع آن در حال برطرف شدن است.

بازسازی بنای شمس تبریزی خوی در حال اجراست

مدیرکل میراث فرهنگی استان باتاسف از عدم اتمام عملیات اجرایی پروژه شمس در خوی افزود: کل اعتبار تخصیصی به این پروژه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵ میلیارد تومن بود و در سال ۱۴۰۳مبلغ ۳۰ میلیارد تومان و سال گذشته نیز ۳۲ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه توافق شده این پروژه با ۳۵۰۰ مترمربع زیربنا تا پیش از همایش شمس و مولانا به سرانجام برسد، گفت: در حال حاضر با توجه به ظرفیت های گردشگری وضعیت این بنا قابل پذیرش نیست.

صفری همچنین از پرداخت تسهیلات به فعالان این حوزه خبر داد و گفت: ۱۲۴ میلیارد تومان به هنرمندان صنایع‌دستی استان پرداخت شده است.

آذربایجان غربی دارای ۱۰۱ اثر دارای مهر اصالت ملی

وی گفت: ۲۶ اثر جدید از هنرمندان استان موفق به دریافت مهر ملی اصالت شده‌اند و مجموع آثار دارای این نشان به ۱۰۱ اثر رسیده است.

صفری ادامه داد: در بین رشته‌های حائز دریافت مهر اصالت ملی، رشته منبت کاری با ۱۵ اثر رتبه اول را کسب کرده است.

وی با اشاره به فعال بودن بیش از ۴۰ رشته صنایع دستی در آذربایجان غربی گفت: شاخص‌ترین رشته‌های صنایع دستی استان انواع صنایع چوبی منبت معرق مشبک پیکرتراشی و... و انواع گلیم در طرح‌های مختلف، سفال و سرامیک و چرم‌دوزی هستند.

صفری افزود: پنج‌هزار و۴۱۷ مجوز صنایع دستی در سه سال گذشته در استان صدور یا تمدید شده است و ۷۸ مورد مهر اصالت و نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی برای محصولات صنایع دستی استان ارائه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی تصریح کرد: ۵۰ درصد صادرات صنایع دستی استان نیز مربوط به هنرهای چوبی است و در حال حاضر استفاده از هنرهای چوبی در بین مردم نیز با استقبال همراه است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همچنین از اقدامات یگان حفاظت خبر داد و گفت: طی سال گذشته ۱۰۴ قطعه شیء تاریخی کشف، ۳۵ نفر در پرونده‌های حفاری غیرمجاز دستگیر و ۸۶۵ مورد پایش و سرکشی از محوطه‌های تاریخی استان انجام شده است.

در پایان این جلسه از ۲۶ هنرمند صنایع دستی دارای مهر اصالت ملی در استان تجلیل شد.