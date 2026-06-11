به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در آیین بیست و یکمین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان استان مرکزی اظهار کرد: با وجود دشواریها، زمینههای گشایش اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری فراهم است و ایران مسیر رشد و پیشرفت خود را با قدرت ادامه میدهد.
وی افزود: خانوادهها، بازنشستگان و پیشکسوتان با انتقال تجربه و تبیین واقعیتهای تاریخی میتوانند در ارتقای آگاهی نسل جوان نقش مؤثری ایفا کنند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: ملت ایران در دهههای گذشته از شرایط دشوار عبور کرده و با تکیه بر توان داخلی، انسجام ملی و رهنمودهای مقام معظم رهبری بر مشکلات فائق خواهد آمد.
وی ادامه داد: مشکلات معیشتی مردم و بازنشستگان قابل انکار نیست و مسئولان برای بهبود آن تلاش میکنند ضمن اینکه بخشی از این دشواریها ناشی از تحریمها است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: ادامه ارتباط دستگاههای اجرایی با بازنشستگان پس از پایان خدمت ضروری است و باید از تجربه و ظرفیت فکری آنان بهطور مستمر استفاده شود.
استاندار مرکزی افزود: برای عبور از چالشها و بحرانها، بهرهگیری از تجربه، دانش و نگاه راهبردی بازنشستگان ضروری است و نباید این سرمایه انسانی ارزشمند از چرخه خدمترسانی کنار گذاشته شود.
وی بیان کرد: ابلاغیهای به دستگاههای اجرایی استان صادر شده تا با تشکیل هیاتهای اندیشهورز و شوراهای مشورتی، از ظرفیت بازنشستگان در تصمیمسازی و تصمیمگیری استفاده و گزارش اقدامات به استانداری ارائه شود.
زندیه وکیلی گفت: دستگاههای اجرایی موظف به ایجاد سازوکارهای لازم برای بهرهگیری از دانش و تجربه پیشکسوتان و بازنشستگان در تصمیمسازی، مدیریت بحران و ارتقای کارآمدی نظام اجرایی هستند.
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