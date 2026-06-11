جمالیان: ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از ۱۶ سال ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان ظهر پنجشنبه در آیین بیست و یکمین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان استان مرکزی اظهار کرد: برای نخستینبار، پوشش هزینههای دارویی و خدمات دندانپزشکی به بیمه تکمیلی بازنشستگان افزوده شده است.
وی افزود: با وجود افزایش سهم پرداختی، این رشد کمتر از افزایش هزینههای بیمهای بوده و فشار کمتری بر بازنشستگان وارد شده است.
جمالیان تصریح کرد: با وجود دشواریهای مذاکرات، قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان نهایی و بخشی از مطالبات درمانی آنان محقق شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ادامه داد: با توجه به نرخ بالای تورم، افزایش حقوق و مزایا چندان محسوس نیست و این وضعیت شاغلان را نیز دربر میگیرد که با وجود پیگیریهای دولت و مجلس برای مطالبات بازنشستگان، محدودیت منابع مالی اجرای برخی برنامهها را با چالش مواجه کرده است.
جمالیان تاکید کرد: مجلس در بررسی لایحه بودجه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را فراتر از پیشنهاد دولت اعمال کرد اما این افزایش همچنان از نرخ تورم عقبتر است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: تحقق کامل مطالبات از جمله همسانسازی حقوق نیازمند تأمین منابع مالی پایدار است.
وی بیان کرد: ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل مشکلات تأمین منابع مالی حدود ۱۶ سال اجرا نشده و آییننامه اجرایی آن نیز پس از نهایی شدن، بهدلیل شرایط کشور با تأخیر در ابلاغ مواجه شده است.
جمالیان گفت: با توجه به انجام بخش عمده اقدامات کارشناسی و اجرایی، پیشبینی میشود آییننامه اجرایی ماده ۸۵ با پیگیری رئیسجمهور در سال جاری ابلاغ و عملیاتی شود.
نظر شما