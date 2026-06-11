به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در آیین بیست و یکمین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان استان مرکزی اظهار کرد: صیانت از کرامت، معیشت و سلامت بازنشستگان و استفاده از تجربیات آنان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها باشد.

وی افزود: مطالبات بازنشستگان باید به‌صورت مستمر رصد و پیگیری شود و استفاده از تجربیات آنان در فرآیندهای تصمیم‌سازی تداوم یابد.

ابراهیمی تصریح کرد: ظرفیت علمی و تجربی بازنشستگان باید در خدمت توسعه و تصمیم‌سازی کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد: بیش از ۳۲ هزار بازنشسته استان مرکزی بخشی از جامعه یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفری بازنشستگان کشور هستند که می‌توانند نقش مؤثری در تصمیم‌سازی و فعالیت‌های تخصصی ایفا کنند.

ابراهیمی تاکید کرد: ظرفیت بازنشستگان و مطالبات آنان نیازمند توجه و پیگیری مستمر است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: بازنشستگان به پاس سال‌ها خدمت به کشور، باید از منزلت اجتماعی، امنیت روانی و حمایت‌های مناسب برخوردار باشند.

وی بیان کرد: مطالبات بازنشستگان از طریق کارگروه تخصصی در دفتر ارتباطات مردمی به مراجع استانی و ملی ارجاع می‌شود.

ابراهیمی گفت: برخی مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط کشور و بخشی دیگر حاصل ضعف در اجرا و مدیریت است که نیازمند اصلاح بوده و مجلس نیز در بودجه سال جاری منابعی برای تقویت معیشت بازنشستگان پیش‌بینی کرده است.

وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس موضوع معیشت، بیمه تکمیلی و قدرت خرید بازنشستگان را در دستور پیگیری قرار داده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیگیری مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان در دستور کار مجلس و نمایندگان استان مرکزی قرار دارد.

وی افزود: مشکلات بازنشستگان با همدلی و برنامه‌ریزی قابل حل است و باید شرایط بهتری برای آنان فراهم شود.