به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی‌ اصغر همتیان، عصر پنجشنبه در همایش در مسیر فقاهت که در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار شد، با اشاره به آموزه های قرآنی و سیره انبیاء الهی اظهار داشت: قرآن کریم در آیه ای از سوره اعراف به ماجرای میقات حضرت موسی علیه السلام اشاره می کند که در آن چهل شبانه روز برای آمادگی دریافت مسئولیت الهی در خلوت با پروردگار به تهذیب نفس پرداخت.



معاون تهذیب مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام افزود: بر اساس این آیات، خداوند متعال پیش از واگذاری مسئولیت هدایت به پیامبران، آنان را در مسیر تربیتی و معنوی ویژه قرار داده است تا با فاصله گرفتن از تعلقات دنیوی آمادگی لازم برای تبلیغ دین را پیدا کنند.



وی گفت: حضرت موسی علیه السلام در این مسیر چهل شبانه روز از دلبستگی های دنیوی فاصله گرفت و با خدای متعال انس پیدا کرد تا بتواند رسالت سنگین هدایت قوم خود را به انجام برساند



نقش خلوت و تهذیب در سیره پیامبر اسلام



حجت الاسلام والمسلمین همتیان بیان کرد: پیامبر اکرم نیز پیش از بعثت در غار حرا به خلوت و مناجات با خداوند مشغول بودند و این سیر تربیتی زمینه دریافت وحی الهی را برای ایشان فراهم ساخت‌.



وی افزود: این الگو نشان می دهد که مسیر هدایت و تبلیغ دین بدون تهذیب نفس و آمادگی روحی امکان پذیر نیست و این اصل در سیره همه انبیاء الهی به روشنی قابل مشاهده است.



معاون تهذیب مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام تصریح کرد: سوره مبارکه مزمل یک برنامه اخلاقی و تربیتی برای طلاب علوم دینی است و طلاب باید بدانند که مسئولیت سنگینی در عرصه تبلیغ و هدایت جامعه بر عهده دارند.



وی گفت: همان گونه که پیامبران الهی برای انجام مأموریت خود نیازمند آمادگی روحی و تهذیب بودند، طلاب علوم دینی نیز به طریق اولی باید در مسیر خودسازی و تهذیب نفس گام بردارند.



حجت الاسلام والمسلمین همتیان افزود: یکی از نعمت های بزرگ الهی حضور در مجموعه های علمی و حوزوی است که با تلاش بزرگان برای طلاب برنامه ریزی شده و شکر این نعمت استفاده صحیح از فرصت های علمی و تربیتی است.



وی گفت: طلاب باید قدر این فرصت ها را بدانند و در مسیر تحقق اهداف علمی و معنوی بزرگان دینی گام بردارند.



معاون تهذیب مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در پایان تأکید کرد: طلاب باید برای مناجات و ارتباط با خدای متعال برنامه منظم روزانه داشته باشند و در ساعات شبانه روز بخشی را به عبادت و خلوت معنوی اختصاص دهند.



وی افزود: در آموزه های دینی نیز تأکید شده است که مؤمن باید خود را برای عبادت الهی فارغ کند و قرآن کریم هدف آفرینش انسان را بندگی و تقرب به درگاه الهی معرفی کرده است.