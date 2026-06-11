به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در ساعات اولیه بامداد امروز، موفق شده است با اجرای یک کمین دقیق و انفجار چندین بسته انفجاری، مانع از پیشروی نظامیان صهیونیست در محور «طیرحرفا» به سمت «وادی‌حسن» شود.

بر اساس این گزارش، این عملیات که در ساعت 1 بامداد پنجشنبه رخ داد، منجر به انهدام چندین خودروی زرهی و تلفات قطعی در میان نظامیان دشمن شده است.

بنا بر اعلام حزب‌الله، در این درگیری علاوه بر انهدام چندین دستگاه ادوات نظامی، تمامی نیروهای حاضر در این گشتی متحمل تلفات قطعی شده‌اند و روند پیشروی دشمن در این محور به طور کامل متوقف شده است.

سرنگونی پهپاد «هرمس ۴۵۰» رژیم صهیونیستی



حزب الله لبنان در ادامه دفاع از کشور در برابر متجاوزان صهیونیست، یک فروند پهپاد متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی از نوع "هرمس ۴۵۰ - زیک" را در آسمان منطقه «الخردلی» در جنوب لبنان، با موشک زمین‌به‌هوا سرنگون کرد.