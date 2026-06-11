حملات سهمگین حزب الله لبنان علیه رژیم صهیونیستی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یک خودروی هاموی و یک تانک مرکاوا متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در خله الراج در شهرک دیر سریان در جنوب لبنان با دو پهپاد انتحاری ابابیل هدف قرار داده است.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین در بیانیه دیگری تصریح کرد: رزمندگان ما یک تانک مرکاوای ارتش صهیونیستی را در جاده صف الهوا در بنت جبیل با پهپاد ابابیل هدف قرار دادند.

حزب الله لبنان همچنین از حمله به یک موضع توپخانه تازه تأسیس متعلق به ارتش صهیونیستی در شهرک العدیسه و یک خودروی مهمات‌رسان در نزدیکی این موضع با دو پهپاد انتحاری ابابیل خبر داد.

مقاومت اسلامی همچنین تصریح کرد که گروهی از نظامیان ارتش صهیونیستی را در حالی که تلاش می‌کردند با یک خودروی نظامی از نزدیکی موضع توپخانه تازه تأسیس متعلق به ارتش اسرائیل در شهرک العدیسه فرار کنند، با پهپاد انتحاری ابابیل هدف قرار داده است.