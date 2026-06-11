رئیس جمهور لبنان، خواستار خروج رژیم صهیونیستی از لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در گفتگو با خبرگزاری رویترز تصریح کرد که گفت که کشورش به دنبال پایان دادن به دشمنی با رژیم صهیونیستی بر اساس خروج و عقب نشینی ارتش این رژیم از جنوب لبنان و توقف حملات و استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور است.
عون در عین حال گفت که کشور با وجود فشارها و حملات، به مذاکرات با طرف اسرائیلی ادامه میدهد.
وی بدون اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در شرایط مذاکره و آتش بس، مدعی شد که اگر حزبالله تصمیم بگیرد در وضعیت جنگی باقی بماند، به جامعهای که ادعای دفاع از آن را دارد، آسیب خواهد رساند.
عون با تاکید بر اینکه «آینده لبنان در دستان لبنانیهاست» ابراز داشت: ما نمیپذیریم که لبنان به صحنه جنگهای دیگران تبدیل شود و مصمم به پیگیری مسیر دیپلماتیک هستیم، زیرا هیچ راهحل نظامی وجود ندارد. ما چارهای جز مذاکره برای پایان دادن به این درگیری نداریم و اسرائیلیها نیز همینطور.
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