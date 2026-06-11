هلاکت ۳۰ نظامی صهیونیست در لبنان؛ تشدید حملات دو جانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده‌های ارتش رژیم اشغالگر در ادامه حملات خود، مناطق وسیعی از شهرها و شهرک‌های واقع در جنوب لبنان و همچنین منطقه بعلبک در شرق این کشور را هدف حملات هوایی قرار دادند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ساعتی پیش مناطق بین شهرک‌های طیردبا و معرکه را هدف حملات خود قرار دادند.

منابع لبنانی همچنین از حمله هوایی نگنده‌های متخاصم رژیم صهیونیستی به ارتفاعات شهرک نحله در منطقه بعلبک خبر دادند.

خبرنگار المیادین در بقاع همچنین گزارش داد که دومین حمله هوایی تل آویو طی ساعات اخیر، ارتفاعات شهرک نحله در منطقه بعلبک را هدف قرار داد. جنگنده‌های صهیونیستی همچنین به شهرک العباسیه واقع در جنوب لبنان نیز حمله کردند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان همچنین اعلام کرد که هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به شهرک زبقین در منطقه صور حمله کردند.

المیادین همچنین از یک حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در منطقه الحوش واقع در صور خبر داد.

بر اساس گزارش منابع لبنانی هواپیماهای جنگی رژیم اسرائیل چندین حمله هوایی به شهر النبطیه انجام دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی ضمن ادعای سیطره عملیاتی بر منطقه وادی السلوقی در جنوب لبنان، روستاهای مجدل زون و جبشیت را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

عملیات ضد صهیونیستی حزب الله لبنان و هلاکت ۳۰ نظامی صهیونیست

از سوی دیگر مقاومت لبنان یک پهپاد صهیونیستی را در ارتفاعات شهرک نحله سرنگون کرد. در پی عملیات حزب الله در این منطقه، جنگنده‌های رژیم صهیونی دو بار به آن حمله کردند.

حزب الله لبنان با اشاره به این حادثه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: مجاهدان ما یک پهپاد از نوع هیرون ۱ متعلق به ارتش دشمن صهیونیستی را در آسمان منطقه نحله در بقاع با یک موشک ویژه سرنگون کردند.

مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه دیگری اعلام کرد که با دو پهپاد انتحاری، پایگاه جل الحمار در جنوب شهرک العدیسه را هدف قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد از ابتدای ماه مارس گذشته، ۳۰ نظامی صهیونیست (افسر و نظامی) کشته شده‌اند و همچنین ۱۳۰۲ نفر نیز زخمی شده‌اند.

افزایش تعداد شهدای لبنانی

در همین رابطه وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس گذشته تاکنون حدود ۳۷۱۱ لبنانی شهید و ۱۱۴۸۳ نفر زخمی شده‌اند.